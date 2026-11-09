León XIV en la UCA: La economía al servicio de la persona

El papa León XIV afirmó en la UCA que la economía debe estar al servicio de la persona, un mensaje que resuena con la Doctrina Social de la Iglesia y la dignidad laboral.

El Sumo Pontífice León XIV pronunció un discurso contundente en la Pontificia Universidad Católica Argentina ( UCA) durante su visita a Buenos Aires, donde reafirmó que la dignidad humana constituye el eje central del desarrollo económico y laboral.

Ante un auditorio compuesto por dirigentes sindicales, empresarios, docentes, cooperativistas y estudiantes reunidos en Puerto Madero, el Santo Padre abrió su alocución destacando el sentido trascendente de la actividad laboral desde sus primeras líneas.

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Centralidad de la Persona Humana

En uno de los pasajes de mayor peso conceptual de su disertación, León XIV cuestionó la visión puramente utilitaria de los mercados y estableció la postura clara de la Doctrina Social de la Iglesia respecto a la relación entre el capital y el ser humano.

El Papa afirmó con precisión que el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica-social, enfatizando que la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía.

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Resonancia en el Debate Laboral

Este mensaje institucional resuena directamente en el actual debate sobre las condiciones del mercado laboral argentino, la educación técnica profesional y el rol de los sectores productivos en la economía nacional.

Las palabras del pontífice han generado eco en círculos políticos y económicos, recordando la postura de la Iglesia frente a las políticas que priorizan la eficiencia sobre la dignidad, algo que incomodó previamente a Javier Milei en el Palacio Libertad.

Articulación entre Sectores Sociales

Tras establecer estas definiciones fundamentales, León XIV continuó desglosando sus propuestas sobre el trabajo digno, detallando la necesaria articulación entre el Estado, la academia y la sociedad civil para lograr un desarrollo integral.

El encuentro en la UCA representa una de las intervenciones más esperadas de la agenda pontificia, marcando un momento clave para reflexionar sobre el futuro del trabajo y la justicia social en el país.