Análisis de las primeras encíclicas de León XIV sobre justicia social e Inteligencia Artificial, y su impacto en las visitas apostólicas programadas a Argentina, Uruguay y Perú.

El Papa León XIV ha posicionado a la justicia social como un eje central de su pontificado, definiéndola no como una teoría económica abstracta, ni como un eslogan partidista, sino como una exigencia evangélica imperativa derivada de la identificación de Jesús con los marginados. Esta postura teológica y social, articulada por el propio Pontífice y reforzada por figuras clave de la jerarquía argentina como el Arzobispo de Buenos Aires José García Cuerva, marca un rumbo distintivo para la Iglesia Católica en el actual contexto político global.

Cronología de la Visita Apostólica

El viaje apostólico del Papa León XIV, oficialmente anunciado el 21 de septiembre, experimentó una interrupción significativa cuando el entonces Cardenal Prevost fue sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar, quedando el itinerario en un estado de pausa temporal. Sin embargo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el pasado 26 de octubre el reinicio y la confirmación definitiva de la gira que incluirá las escalas en Uruguay, Argentina y Perú, reactivando así el calendario eclesiástico postergado.

Also read El papa León XIV inicia su gira por Sudamérica con visitas a Uruguay, Argentina y Perú

División de Opiniones en Argentina

La relevancia de este acontecimiento religioso para la ciudadanía argentina es objeto de debate, según revelan los datos de la encuesta del Observatorio de Creencias de la Universidad de Buenos Aires. Los resultados muestran una división casi equitativa, con un 50,7 por ciento de los encuestados que atribuye poca o ninguna importancia al evento, mientras que el 49,3 por ciento restante considera que tiene mucha o alguna trascendencia.

El análisis demográfico indica que la relevancia percida es significativamente mayor en segmentos específicos de la población, destacándose los mayores de 50 años con un 58,3 por ciento, las mujeres con un 53,7 por ciento, y los residentes fuera de la zona del Gran Buenos Aires con un 56,2 por ciento. Esta distribución geográfica y generacional sugiere que el impacto espiritual y social varía notablemente según el contexto de vida del ciudadano.

Advertisement

Posicionamiento Político y Doctrinal

El impacto político de la visita ya ha generado fricciones, con el canciller Pablo Quirno atribuyéndose un rol central en la concreción del viaje, interpretado por algunos sectores como un esfuerzo para fortalecer al gobierno mileísta. Frente a esta narrativa, monseñor Jorge García Cuerva marcó posiciones claras, advirtiendo que el Papa se encontrará con una Argentina herida y dividida por la grieta social, donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día, subrayando el carácter estrictamente pastoral de la visita.

Encíclicas y Nuevos Desafíos Tecnológicos

La elección del nombre León XIV no es casual, aludiendo a León XIII y su encíclica Rerum Novarum, que sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia. La primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, firmada el 15 de mayo, reafirma que la justicia social requiere un orden que permita vivir de manera humana a todos, especialmente a los más débiles, una idea antitética al discurso oficial que ha calificado la justicia social como envidia o aberración moral.

Además de la justicia social, la encíclica aborda los riesgos de una Inteligencia Artificial controlada por pocos actores, advirtiendo que la tecnología no es neutral y puede generar nuevas injusticias. Esta posición ha sido ignorada por figuras cercanas al gobierno, como el magnate Peter Thiel, quien calificó al Papa de manera despectiva, evidenciando la brecha entre la ética religiosa y el tecnocapitalismo actual.