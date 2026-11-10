León XIV dialoga con cuatro jóvenes en la vigilia masiva en Palermo

El papa León XIV conversó con cuatro jóvenes de distintas provincias durante la vigilia masiva del Monumento de los Españoles en Palermo, Buenos Aires.

El papa León XIV encabezará este martes 10 de noviembre, a las 20.15, una vigilia masiva con la juventud en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El acto reúne a un millón de personas y responde a un pedido especial que el pontífice realizó a los obispos y laicos de la Comisión Nacional.

Durante la actividad, León XIV mantuvo un intercambio directo con cuatro jóvenes seleccionados previamente para hacerle preguntas y dialogar en representación de todo el país. Según informaron fuentes del Arzobispado, los convocados provienen de distintas ubicaciones geográficas y realidades, unidas por historias inspiradoras para salir adelante.

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Cuatro jóvenes dialogan con León XIV

Los cuatro jóvenes que participaron del diálogo con León XIV son Cristian, Agustina, Guadalupe y Franco Pugliese, cada uno con una trayectoria distinta de fe y servicio.

Cristian atravesó problemas de adicciones y actualmente trabaja en un Hogar de Cristo, acompañando a la granja San Cayetano de Moreno Sur. Al relatar su experiencia, Cristian sostuvo que al principio la persona está negada y vive una falsa realidad, pero que sí se puede salir de ahí.

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Cristian recordó el voto de confianza que recibió cuando le dijeron que podía lograrlo y que debía abrir el corazón a Dios. Ese acompañamiento, según su relato, fue decisivo para el cambio que vive hoy.

Testimonios de vocación y servicio juvenil

Agustina dejó Capital Federal para dedicarse a la docencia en Río Negro, impulsada por el ejemplo de su madre y por su labor en apoyo escolar desde los 16 años.

Guadalupe, oriunda de Chavarría, Corrientes, se encuentra en camino de consagración a Dios. Reconoció sentir una gran responsabilidad por representar la voz de muchos jóvenes y afirmó que el llamado estaba ahí y no podía negarse, porque Dios ganó.

Franco Pugliese es docente, periodista deportivo e integrante de San Ramón Nonato en Buenos Aires. Se dedica a guiar a jóvenes y a ayudar a personas con discapacidad, y misiona desde los 16 años con el respaldo de su familia.

Franco definió a su madre como su faro en el camino y recordó que pidió a San Ramón para que él pudiera nacer. Su relato completó el grupo de cuatro jóvenes que hablaron ante el pontífice.

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Mensaje final de León XIV en Palermo

Los cuatro jóvenes iniciaron sus presentaciones sobre el escenario antes del inicio formal del acto, y el mensaje final de la vigilia estará a cargo de León XIV.

La convocatoria prevista es de un millón de personas en el Monumento de los Españoles, con inicio fijado para las 20.15 del martes 10 de noviembre, en el barrio porteño de Palermo.

La vigilia se organiza en el marco del pedido especial del pontífice a los obispos y laicos de la Comisión Nacional, lo que convoca a fieles de distintas provincias a participar de un mismo encuentro con la juventud.

El intercambio con los cuatro jóvenes generó gran expectativa entre los asistentes por el mensaje final que brindará el pontífice, en un acto que reúne historias de superación de todo el país.