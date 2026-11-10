León XIV destaca a Mama Antula en una misa en Córdoba

El papa León XIV recordó a Mama Antula, primera santa argentina, y su legado de caridad y evangelización, con un mensaje sobre la santidad como llamado misionero.

El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en la Fábrica Argentina de Aviones ( Fadea), en la provincia de Córdoba, donde trazó un recorrido por los santos, beatos y referentes de la Iglesia. El eje de su homilía fue María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, cuya canonización será la primera de una argentina.

La celebración reunió a fieles en suelo cordobés, donde el Santo Padre evocó a la santa santiagueña junto a otras figuras ligadas a la fe en el país. Según el relato de la homilía, el mensaje central fue que la santidad no es una meta abstracta, sino una vocación misionera para todo bautizado.

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Santidad como llamado misionero en la homilía

En su homilía, el papa León XIV sostuvo que la santidad es un llamado misionero dirigido a todo bautizado, y no una meta abstracta reservada a unos pocos.

Para ilustrar esa unión con Cristo y el compromiso con la construcción de una patria fraterna, el Papa repasó la vida de una amplia constelación de santos y beatos. Recordó que por conventos, iglesias, calles y hospitales de la Argentina transitaron hombres y mujeres entregados por entero a difundir el Evangelio.

Dentro de ese recorrido, el Pontífice ponderó el mensaje social de Mama Antula en la sociedad actual. Según lo expresado en la celebración, la caridad de la religiosa, especialmente en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza.

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Milagros que sostienen la canonización de Mama Antula

Dos milagros atribuidos a Mama Antula forman parte del proceso de su canonización: uno ocurrido en 1905 y otro en 2017, según el material analizado.

El primero corresponde a 1905, cuando una monja gravemente enferma, perteneciente a la orden religiosa que quedó a cargo de la Casa de ejercicios espirituales fundada por la santa, fue considerada salvada de manera milagrosa.

El segundo milagro ocurrió en 2017. Un ex seminarista jesuita quedó al borde de la muerte por un accidente cerebrovascular, y un amigo llevó al hospital una estampa de Mama Antula y la pegó en el monitor de signos vitales.

El hombre mejoró y salió de terapia intensiva. Según el relato, los propios médicos dieron testimonio de su asombro ante la recuperación.

Una vida de peregrinación y persecución

Mama Antula decidió tomar la posta y continuar la obra de los jesuitas expulsados, aun a riesgo de ir presa, según el relato de su biografía.

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Vestida con la capa negra que había heredado de uno de los jesuitas expulsados y sosteniendo una gran cruz, comenzó a peregrinar descalza de pueblo en pueblo para retomar los ejercicios espirituales.

Al principio, según el texto, la miraban de reojo y era tratada de bruja o loca. Con el tiempo logró persuadir a párrocos y obispos para continuar los ejercicios espirituales de los jesuitas, pese a la prohibición vigente, en una época de crisis marcada por la expulsión de la Compañía de Jesús.

Una de las frases atribuidas a la santa en textos históricos recogidos en su biografía señala que la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia.

Una mujer en un mundo dominado por varones

El análisis incluido en el material sostiene que Mama Antula no fue feminista en el sentido contemporáneo, pero debió abrirse camino en una sociedad donde el prestigio dependía de la referencia a un hombre.

Según esa reflexión, la religiosa tuvo que superar un mundo en el que la identidad y el lugar social se alcanzaban por la pertenencia o la referencia a un varón. Ese contexto, según el mismo análisis, resulta relevante en la actualidad, marcada también por una etapa crítica.

La canonización, que según el material será encabezada por el papa Francisco el 11 de febrero en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, consagrará formalmente a la primera santa argentina.