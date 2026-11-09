León XIV defiende la dignidad de personas con discapacidad en Argentina

El Papa León XIV visitó el Cottolengo en Claypole, afirmando que el progreso nacional se mide por la acogida a personas con discapacidad y rechazando la exclusión social.

León XIV visitó el centro Pequeño Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole, ubicando su mensaje central en la defensa incuestionable de la dignidad humana. Durante esta estancia en el sur del conurbano de Buenos Aires, el Pontífice reafirmó que el verdadero desarrollo de una nación no se determina únicamente por indicadores económicos, sino por la calidad y calidez de la acogida que ofrece a sus ciudadanos más vulnerables. Este encuentro subraya el compromiso institucional con los derechos de las personas con discapacidad, transformando la asistencia en un acto de solidaridad colectiva.

Visita oficial al centro de asistencia en Claypole

La llegada del Sumo Pontífice al establecimiento educativo y asistencial de Claypole estuvo marcada por una calurosa bienvenida institucional y comunitaria. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Schiaretti, recibió a León XIV al pisar el suelo de la jurisdicción, expresando su saludo oficial con la frase: "Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre". Como gesto simbólico de hospitalidad y respeto por la cultura local, Schiaretti entregó un mate con la inscripción "León XIV" al pontífice, quien arribó a bordo del papamóvil para acercarse a los presentes. La recepción incluyó cantos desde distintos sectores de la institución, donde una voz destacada entonó: "Papa León, esta es tu casa; Papa León, esta es tu casa". Este protocolo inicial estableció un tono de cercanía y reconocimiento mutuo antes de iniciar las actividades programadas.

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El progreso se mide por la acogida a personas con discapacidad

El eje central del discurso de León XIV en Claypole fue una afirmación contundente sobre el valor intrínseco de las vidas con discapacidad. El pontífice declaró explícitamente que sus vidas no constituyen un peso para la sociedad, sino una bendición. Esta declaración directa buscó desconstruir la narrativa de la carga social que a menudo estigmatiza a este grupo demográfico. León XIV argumentó que estas personas ayudan a la sociedad a no olvidar el fundamento esencial de la dignidad de cada ser humano y lo que resulta verdaderamente importante en la existencia. Al definir la discapacidad como una bendición, el Papa elevó la condición de las personas con necesidades especiales a un nivel moral superior, sugiriendo que su presencia enriquece el tejido ético de la comunidad.

Crítica a la cultura de la apariencia y el éxito económico

En su intervención, León XIV cuestionó abiertamente los modelos sociales contemporáneos que priorizan exclusivamente el éxito económico o el culto a la apariencia física. Al referirse a las sociedades llevadas por estos criterios superficiales, el pontífice ofreció una crítica profunda a los valores materialistas que dejan a los más débiles en el olvido. Sostuvo que el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Este planteamiento situó a la inclusividad como el verdadero barómetro del avance civilizatorio, desplazando el foco de la acumulación de riqueza hacia el cuidado humano. La intervención buscó reorientar las prioridades colectivas hacia la solidaridad y el reconocimiento de derechos fundamentales.

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Herencia del Papa Francisco y contexto institucional

La elección del Pequeño Cottolengo Don Orione para esta actividad de León XIV en Argentina posee un significado histórico y simbólico profundo vinculado al pontificado de Francisco. Cuando Jorge Mario Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, mantenía un vínculo estrecho con esta institución de Claypole y solía celebrar misas en sus instalaciones. Además, estableció una práctica donde los seminaristas de la arquidiócesis compartían actividades con personas con discapacidad, fomentando la empatía desde las etapas formativas del clero. Esta continuidad temática entre los pontificados resalta la importancia estratégica que la Iglesia Católica otorga a la atención de estos colectivos, consolidando una línea doctrinal clara sobre la protección de la vida.

Invocación al amor de Cristo frente al individualismo

León XIV concluyó su mensaje con un llamamiento espiritual y práctico para superar las fronteras del egoísmo y consolidar espacios de acompañamiento genuino. El Papa expresó su deseo de que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión, relacionando directamente la asistencia social con una concepción de la vida comunitaria basada en la solidaridad. Invocó a poner los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, recordando el propósito fundacional del Cottolengo como una "ciudad de la caridad" destinada a recibir a personas en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces ignoradas o abandonadas. Este cierre reforzó el rol de las instituciones religiosas y civiles como guardianas de la dignidad humana, exigiendo un compromiso activo contra la indiferencia social.