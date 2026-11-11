León XIV concluye su visita a la Argentina y viaja a Perú hasta el 16 de noviembre

El papa León XIV dejó la Argentina tras movilizar a más de 7 millones de fieles según estimaciones y continúa su gira en Perú hasta el 16 de noviembre.

El papa León XIV continúa su gira por Sudamérica con destino a Perú, país donde permanecerá hasta el 16 de noviembre. El pontífice, de origen estadounidense y con una vasta trayectoria en Latinoamérica, sucedió a Francisco en mayo de 2025 y cumplió así con la postergada visita a la tierra natal de su predecesor.

La travesía por la Argentina se caracterizó por el fervor popular, el compromiso pastoral y definiciones en materia social y laboral. Tras despedirse con una multitudinaria misa en Luján, el sumo pontífice emprendió su viaje a Lima, donde finaliza su gira por la región.

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Llegada a Buenos Aires y primeras actividades

El papa León XIV fue recibido con honores de Estado por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery, en la capital argentina. La primera parada incluyó un homenaje al General José de San Martín antes de dar paso a una maratónica agenda pastoral.

En Palermo, ante una convocatoria estimada en 2,5 millones de personas en torno al Monumento de los Españoles, el Papa celebró una eucaristía centrada en la unidad y el alivio de las fragilidades. El acto fue el de mayor concurrencia registrada en la primera jornada de actividades en Buenos Aires.

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Luego, en el Palacio San Martín, encabezó un encuentro interreligioso y concluyó el día con el rezo de las Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al episcopado argentino.

Mensajes sobre dignidad, trabajo y juventud

En la Universidad Católica Argentina (UCA), León XIV sostuvo ante referentes laborales y empresariales que la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas. El encuentro reunió a dirigentes del mundo del trabajo y de la empresa.

Al día siguiente, la comitiva papal viajó temprano a la provincia de Córdoba. En la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), más de 650.000 fieles se congregaron para la misa central en el interior del país, donde el Santo Padre enfatizó el valor del esfuerzo compartido y la esperanza en momentos de incertidumbre.

Tras reunirse con sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba, el Papa regresó por la tarde a la capital del país. En su alocución, instó a las nuevas generaciones a construir puentes y ser protagonistas del cambio con valentía y fraternidad.

Por la mañana de ese mismo recorrido, el Papa ingresó al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto para llevar un mensaje de redención y aliento a los internos. Más tarde, ante 3,5 millones de personas reunidas en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV lució una casulla con los colores celeste y blanco y entregó la tradicional Rosa de Oro a la Patrona de la Argentina.

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Impacto turístico y próximos pasos en Perú

La movilización general superó los 7 millones de personas en las distintas sedes, según estimaciones del sector turístico y económico. El impacto generó un movimiento sin precedentes en la hotelería y la gastronomía de Buenos Aires, Córdoba y la cuenca bonaerense.

Pasadas las 14:00 del miércoles, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se celebró la ceremonia de despedida oficial. El presidente Javier Milei acompañó a León XIV hasta la escalinata del avión que partió hacia Lima, Perú, para dar continuidad a su gira por Sudamérica.

En Perú, la agenda oficial prevé encuentros con autoridades gubernamentales, una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas. Asimismo, está previsto un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

El Papa permanecerá en Perú hasta el 16 de noviembre, fecha que cierra su recorrido por la región. Las autoridades de ambos países no han detallado en la fuente cambios a este cronograma.