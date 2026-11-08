León XIV cierra visita a Uruguay con mensaje de esperanza y reencuentro

El Papa León XIV concluyó su gira en Uruguay ante 40.000 fieles, instando a la Iglesia a recuperar a los alejados y destacando el rol de las mujeres.

El Papa León XIV cerró su etapa en Uruguay con una misa multitudinaria en la ciudad de Florida, ante una congregación de aproximadamente 40.000 fieles reunidos en la Plaza Asamblea. Este acto religioso, celebrado frente a la Catedral Basílica de Florida y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, marcó el fin de la visita apostólica del pontífice a este país sudamericano antes de su próxima escala en Argentina.

León XIV aprovechó la última homilía en territorio uruguayo para lanzar un llamado urgente a la comunidad católica. El Papa instó a los creyentes a no esperar pasivamente, sino a salir activamente al encuentro de quienes se han alejado de la Iglesia. Este mensaje de reencuentro y diálogo se consolidó como el eje central de su intervención en esta jornada de fe.

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Identidad Nacional y Devoción Mariana

León XIV vinculó estrechamente la figura de la Virgen de los Treinta y Tres con la historia religiosa y la identidad nacional de Uruguay. Recordó que esta advocación acompañó momentos decisivos de la vida del país desde 1825, cuando los orientales acudieron a la Virgen en medio de su lucha por la libertad. El Pontífice describió a esta imagen como un símbolo de referencia para generaciones de creyentes, transmitiendo su cariño y fe como un peregrino más.

El Pontífice saludó a los fieles llegados desde distintos puntos del país y del exterior, reconociendo la profunda devoción mariana que forma parte del patrimonio espiritual uruguayo. Al referirse a la Madre de Dios, destacó cómo esta devoción ha sostenido la esperanza de la población a lo largo de los siglos, sirviendo como un faro espiritual en tiempos de incertidumbre y cambio social.

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El Rol Central de las Mujeres y Familias

Un componente central de la homilía estuvo dedicado a exaltar el papel fundamental de las mujeres en la transmisión de la fe dentro de las familias. León XIV agradeció a las madres por enseñar las primeras oraciones a sus hijos y por mantener vivas las tradiciones cristianas en sus hogares. Reconoció también el dolor que sienten aquellas mujeres que ven cómo sus seres queridos se alejan de la práctica religiosa tras años de oración.

El Papa invocó el ejemplo de Santa Mónica, madre de San Agustín, quien rezó incansablemente durante años por la conversión de su hijo. A partir de este referente histórico, León XIV pidió a las familias no dar por perdido aquello que fue sembrado mediante la educación y el acompañamiento cotidiano. Exhortó a perseverar en la oración, el amor y la esperanza, con paciencia y sin desaliento, confiando en el trabajo silencioso de la fe.

Reencuentro con los Jóvenes y la Sociedad

León XIV dirigió palabras específicas a los hombres de las familias, quienes fueron convocados a dar testimonio de su fe en la vida cotidiana. Señaló que los jóvenes necesitan observar a los hombres rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón cuando cometen errores y actuar con absoluta honradez. Este llamado busca fortalecer los lazos intrafamiliares como base para la evangelización.

Asimismo, el Pontífice pidió a la comunidad católica escuchar las inquietudes de los hijos, amigos y vecinos que se han alejado de la Iglesia o que nunca tuvieron cerca a alguien que les hablara de Dios. Invitó a asumir un compromiso activo para recuperar el vínculo con ellos, evitando el juicio y privilegiando la escucha atenta. También rezó por las autoridades, las familias, los jóvenes y quienes atraviesan situaciones de sufrimiento en todo el país.

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Cierre Protocolar y Llegada a Argentina

La celebración contó con un solemne recibimiento protocolar que incluyó la presencia del obispo Alfonso Bauer y del intendente Carlos Enciso. Este último entregó al Papa la distinción de ciudadano ilustre de Florida, reconociendo su visita como un evento de gran trascendencia espiritual y social. El acto también incorporó un componente tradicional uruguayo con jinetes a caballo que participaron de la bienvenida al Pontífice.

Antes de la misa, León XIV recorrió las calles de la ciudad a bordo del papamóvil, saludando a la multitud que se acercó para recibirlo con entusiasmo. Con esta actividad, se completó su gira sudamericana marcada por la invitación a fortalecer la vida de fe interna y externalizarla mediante el diálogo. Ahora, la expectativa global se centra en su próxima llegada a Argentina, donde continuará su ministerio pastoral.