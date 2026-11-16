El Papa León XIV concluye su extenuante gira sudamericana en Perú, logrando una asistencia histórica y reforzando su vínculo con la región tras su recuperación de cáncer de pulmón.

El Pontífice León XIV ha puesto punto final a su gira por Sudamérica con una emotiva despedida en Perú, tras seis días intensos de encuentros, celebraciones y actividades religiosas que marcaron su regreso a una tierra que considera parte fundamental de su historia personal. El Santo Padre emprendió el vuelo de retorno a Roma inmediatamente después de una jornada cargada de emoción, cerrando así el capítulo más largo y agotador de su pontificado.

Recuperación física y récord de asistencia

León XIV demostró una fortaleza impresionante durante estos 11 días de gira, cumpliendo sin dificultad una agenda extremadamente exigente que hubiera desafiado la resistencia de cualquier persona. Este viaje se desarrolló apenas un mes después de que el pontífice se sometiera a una operación de cáncer de pulmón, lo que hace su presencia física particularmente notable. La ceremonia de despedida tuvo su momento cumbre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde León XIV celebró una misa que igualó en convocatoria a la que logró el Papa Francisco en 2018, demostrando una devoción masiva en el mismo lugar histórico.

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Vínculo histórico con la Iglesia peruana

El Santo Padre tiene un vínculo especial con Perú, ya que años atrás ejerció como obispo de Chiclayo, donde construyó lazos profundos con las comunidades locales. Durante su despedida, reconoció públicamente ese lazo, afirmando que se había sentido como en casa y que los fieles le habían recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Agradeció específicamente a las autoridades, voluntarios y fieles que siguieron sus actividades desde diferentes puntos del país, validando el esfuerzo colectivo realizado para hacer posible su visita.

Enfoque en la pobreza y referencia histórica

En su homilía, el Papa volvió a tocar uno de sus temas recurrentes con una frase contundente: ¡Los únicos que no pueden esperar son los pobres! Esta afirmación apuntó directamente a una de las grandes llagas del continente, ya que en Perú, la pobreza afecta a un tercio de la población, una realidad que el pontífice no dejó pasar en ningún momento de su visita. León XIV también citó a San Toribio de Mogrovejo, misionero español del siglo XVI que fue arzobispo de Lima cuando el país era un virreinato, defendiendo a los indígenas y traduciéndose el catecismo a sus idiomas como modelo de servicio.

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Impacto trascendente en Uruguay y Argentina

El impacto de la visita de León XIV trascendió las fronteras nacionales y las barreras religiosas. En Uruguay, donde solo el 38% de la población es católica, logró movilizar incluso a muchos ateos, demostrando que su mensaje trascendente cruza divisiones dogmáticas. En Argentina, conquistó con números nunca antes vistos en su pontificado, consolidando una relación estrecha con el país que fue la cuna de su antecesor.

Mensaje de unidad y despedida final

Al despedirse, León XIV publicó un mensaje en el que agradeció su visita a Argentina, mencionando que se había sentido como en casa en el país natal de Francisco. Llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros, encomendándose al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. La gira, que incluyó escalas clave en estos tres países, culminó con el pontífice a bordo de su vuelo hacia Roma, dejando un legado de resiliencia y conexión profunda con los pueblos sudamericanos.