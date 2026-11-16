León XIV cierra gira en Perú con misa en Lima y visita asilo en el Callao

El Papa León XIV concluye su gira sudamericana con una misa masiva en la Base Aérea Las Palmas y una emotiva visita a un hogar de ancianos en el Callao antes de partir a Roma.

El Papa León XIV pondrá punto final a su extensa gira sudamericana con una serie de eventos clave en Lima este lunes, culminando con una misa multitudinaria que reunirá a una enorme congregación de fieles. El Pontífice, quien ha dedicado seis días completos a su país adoptivo, viajará desde la Nunciatura Apostólica hacia sus últimas actividades programadas en la capital peruana.

Despedida oficial en la Base Aérea Las Palmas

La celebración eucarística está oficialmente programada para las 10:30 de la mañana en la hora local, lo que equivale a las 12:30 en Argentina, y se realizará en las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas. Esta misa de despedida servirá como el cierre formal de la primera gira latinoamericana del pontífice, tras una jornada previa caracterizada por intensos desplazamientos y altitudes elevadas que comenzaron en Chiclayo y continuaron en Cusco a 3400 metros de altura.

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Las filas de fieles comenzaron a formarse desde la noche del domingo, con personas provenientes de regiones tan distantes como Piura, ubicada a 18 horas en autobús al norte, o Ica, al sur. La organización ha preparado un aforo para 1,2 millones de personas, distribuidas en 37 bloques dentro de 70 hectáreas. Para garantizar la seguridad y el flujo del tránsito ante la llegada de cientos de miles de peregrinos, se ha desplegado un dispositivo de 7.000 policías entre el interior y los exteriores de la base aérea.

Existe la expectativa de que la asistencia a esta misa supere en número a la celebración presidida por su predecesor Francisco en 2018, la cual congregó a un millón de personas. El clima soleado previsto para la mañana no ha frenado la devoción de los asistentes, quienes esperan pasar la noche al raso para garantizar un lugar en la ceremonia que marca el fin de una gira de once días.

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Visita al asilo y estatua en el Callao

Antes de la misa, León XIV visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el puerto del Callao. Durante el trayecto, el auto pontificio pasó por la estatua de 14 metros erigida en su honor en Perú, la más alta dedicada a un pontífice en el país, aunque el Sumo Pontífice no descendió del vehículo. La estructura fue inaugurada recientemente por la Municipalidad Provincial del Callao.

La presencia del Papa ha transformado la cotidianeidad del asilo, donde sus paredes han sido pintadas y su patio remodelado para recibir la visita. Residentes como Silvia del Castillo, de 84 años, expresan su asombro ante la llegada del pontífice a la institución, destacando la emoción de ver realizado un deseo que parecía lejano tras haber faltado 100 días para el anuncio de su viaje a Perú.

Desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, donde pernoctó, León XIV agradeció la acogida y la presencia de los fieles que colmaron las calles. Antes de subir al auto, destapó una placa conmemorativa ubicada sobre una previa en honor a Francisco, mientras escuchaba a los congregados que gritaban que lo extrañarían, sellando su despedida emocional de la capital.

Críticas por la ausencia de Fujimori y balance de la gira

La salida oficial del Papa León XIV está prevista para las 13:45 hora local desde la Base Aeronaval del Callao, una hora después de la ceremonia de despedida programada para las 13:15. Sin embargo, la presidenta del Perú partió el domingo rumbo a China para participar de la APEC y mantener reuniones bilaterales, lo que generó críticas entre los dirigentes peruanos por su ausencia en la despedida oficial.

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El balance de la gira incluye una condena firme pronunciada en el Malecón de Callao, Pucallpa, sobre la explotación de la Amazonía y el maltrato a las comunidades indígenas, denunciando el asesinato de líderes y los abusos sexuales. A pesar de los retos físicos tras una operación reciente para extirpar un tumor maligno pulmonar, el pontífice ha superado exitosamente el exigente itinerario, cerrando su paso por la región con este último acto en Lima antes de retornar a Roma.