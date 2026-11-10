León XIV cenó con obispos argentinos y los sorprendió con folclore y tango en Buenos Aires

León XIV cenó con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina en Buenos Aires y los obispos le cantaron folclore y tango durante la velada.

El papa León XIV compartió el lunes por la noche una cena con los obispos en la Casa Arzobispal de Buenos Aires, donde los prelados lo sorprendieron con una serenata folclórica. El pontífice se reunió con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina en las instalaciones de la sede porteña, después de cumplir sus actividades protocolares y pastorales en la capital.

La velada estaba pensada como un encuentro reservado, pero terminó convertida en un momento distendido que luego se difundió en redes sociales. El clima festivo se desarrolló durante la cena organizada junto a la Catedral Metropolitana, antes de que el Papa continuara su agenda hacia la provincia de Córdoba.

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Cómo se desarrolló la cena en la Casa Arzobispal

La cena reunió a León XIV con los líderes de la Conferencia Episcopal Argentina en el comedor principal de la Casa Arzobispal. El encuentro tenía un carácter de balance tras las masivas jornadas de la visita papal a la capital argentina.

El menú fue tradicional e incluyó empanadas y asado, en línea con la gastronomía local. La mesa funcionó como un espacio de descanso para los obispos y el Papa después de una intensa agenda pastoral.

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Según el relato del episodio, los obispos rompieron la estructura formal del convite al entonar de manera unánime el emblemático tema de Luis Profili. La canción es recordada por las versiones históricas del grupo Los Chalchaleros y del cantante Jorge Cafrune.

El repertorio popular que sorprendió al Papa

La serenata no se limitó al folclore. El grupo de prelados también interpretó un tango, en sintonía con la cita a Carlos Gardel que León XIV había hecho en su discurso de bienvenida al llegar al país.

Ese guiño al tango mostró una conexión deliberada con la cultura porteña que el Papa había mencionado desde su llegada. La elección del repertorio reforzó el carácter cercano de la velada entre el pontífice y su comitiva.

León XIV respondió a la sorpresa con sonrisas y aplausos, según lo registrado durante la cena. La reacción del Papa completó una escena que los propios integrantes del clero grabaron en video.

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Repercusión del video y mensaje de los obispos

El episodio fue registrado en video por los propios integrantes del clero y se viralizó rápidamente en redes sociales. Las imágenes mostraron una faceta poco habitual del protocolo del Vaticano en territorio sudamericano.

Uno de los obispos describió el momento como una experiencia agradable para todos los presentes. Según su testimonio, la comitiva compartió con el Papa un tiempo de camaradería que no suele darse en los actos oficiales.

La combinación de empanadas, asado, folclore y tango convirtió una cena de trabajo en un intercambio de camaradería. El episodio dejó como registro público una imagen cercana de León XIV junto a la Conferencia Episcopal Argentina.