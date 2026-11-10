León XIV celebra vigilia juvenil en Palermo con masivo operativo de seguridad

El Papa León XIV presidirá una gran vigilia en el Monumento de los Españoles este martes. Más de 75 detenidos recibirán su bendición final en la cárcel de Devoto al cerrar su viaje.

León XIV encabezará este martes por la noche una importante vigilia juvenil en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. El encuentro reunirá a miles de jóvenes frente al Monumento de los Españoles para una celebración que combina música en vivo, momentos de oración y reflexión espiritual.

Detalles del evento y horario oficial

La actividad oficial comenzará a las 16:00 horas con shows artísticos y animación para los asistentes presentes en el predio. Aunque la llegada del Pontífice está prevista para la noche, el recinto abrirá sus accesos al mediodía del mismo día para permitir la organización del flujo de personas. El mensaje central de la jornada se centra en la esperanza y el protagonismo de las nuevas generaciones, invitando a la juventud a sentirse parte activa de la sociedad.

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Mensaje bíblico y enfoque pastoral

La convocatoria tiene como lema la frase bíblica "¡Ánimo, levántate! Él te llama". Esta inspiración evangélica guía una propuesta pastoral que busca dialogar directamente con las inquietudes contemporáneas. Los organizadores destacan desafíos actuales como los cambios en las formas de estudiar y trabajar, así como las incertidumbres sobre el futuro laboral y personal. El eje del discurso se pone en la pertenencia y la creación de espacios donde las búsquedas personales sean escuchadas.

Protocolo de seguridad y restricciones

Se ha dispuesto un amplio operativo de seguridad para garantizar el orden durante el evento. El público se distribuirá en distintos sectores identificados por colores para facilitar el control de acceso. Entre los elementos permitidos figuran termos y mates, botellas plásticas, abrigo, protector solar, repelente, mochilas pequeñas y baterías portátiles. Por el contrario, está estrictamente prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, armas y objetos punzocortantes.

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Logística y servicios disponibles

El predio contará con puestos de hidratación, baños, atención médica, espacios de información y sectores gastronómicos para atender a la multitud. Para facilitar el regreso de los asistentes, varias líneas de colectivos reforzarán sus frecuencias durante la noche y la madrugada. Esta infraestructura permite transformar la noche porteña en un espacio seguro de encuentro espiritual y comunitario.

Despedida en la cárcel de Devoto

Antes de concluir su visita a Argentina, León XIV visitará la cárcel de Devoto para una misa especial. La actividad incluirá la participación de 75 presos y tres testimonios de fe que marcarán su despedida del país. Este acto final cierra una jornada pensada para combinar celebración, encuentro y espiritualidad en distintos ámbitos de la sociedad argentina.