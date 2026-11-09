León XIV celebra misa histórica ante 2 millones en Palermo

León XIV preside la Misa por las Familias en Palermo ante más de 2 millones de fieles. Javier Milei, Jorge Macri y Soledad Pastorutti participaron de la jornada religiosa en Argentina.

El papa León XIV encabezó la celebración litúrgica más masiva de las últimas décadas en Buenos Aires, oficiando la Misa por las Familias frente al Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo. La convocatoria reunió a más de 2 millones de personas, consolidando una jornada de oración y emoción comunitaria que marcó el segundo día de la visita apostólica histórica del Sumo Pontífice al país.

Miles de fieles colman avenidas de Buenos Aires

León XIV llegó al epicentro del encuentro religioso rodeado por una imponente marea de fieles que colmaron por completo las calles. Cientos de miles de peregrinos ocuparon las avenidas Del Libertador y Sarmiento, extendiéndose a lo largo de los bosques de Palermo y sus parques.

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La multitudinaria asistencia se extendió hasta los márgenes de las Barrancas de Belgrano y el túnel de la avenida Del Libertador, donde los devotos se apostaron desde tempranas horas para presenciar el paso de la comitiva. Bandera, pañuelos y carteles adornaron el paisaje urbano en una atmósfera de paz profunda.

Precidencia y figuras culturales en la celebración

La alta dirigencia política y civil argentina acompañó la Santa Misa desde primera fila. El presidente Javier Milei compartió el lugar con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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La presencia oficial contó con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La Cámara de Diputados fue representada por su presidente, Martín Menem, quien llegó minutos antes del inicio del acto central.

Entre las figuras del espectáculo, Soledad Pastorutti "La Sole" participó activamente de los momentos previos a la celebración, emocionando a la gente con su voz durante la espera. La conductora Yanina Latorre y la modelo Valeria Mazza, acompañada por su esposo Alejandro Gravier, completaron el listado de notables asistentes al evento religioso.

El arzobispo García Cuerva y el escenario histórico

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, esperó la llegada del pontífice frente al Monumento a los Españoles, coordinando la logística del acto. El lugar, reconocido como un símbolo histórico, se convirtió en el punto focal para una de las concentraciones más masivas registradas en la Ciudad.

León XIV inició su recorrido oficial en el Papamóvil, atravesando las avenidas principales mientras los fieles agitaban pañuelos y banderas al paso de la comitiva. La devoción federal unió a participantes de todas las provincias argentinas bajo un mismo cielo porteño.

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La jornada consolidó un hito en la historia reciente del país, demostrando la capacidad de convocatoria del Vaticano y la profunda raigambre religiosa de la sociedad argentina. Las imágenes aéreas revelaron la inmensidad de la congregación, cerrando una primera parte de la gira con una jornada de fe y unidad nacional.