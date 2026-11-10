León XIV bendice a los fieles desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

El papa León XIV saludó a los fieles desde el Arzobispado de Córdoba, recorrió el centro en papamóvil y luego regresó a Buenos Aires.

El papa León XIV saludó y bendijo a una multitud de fieles reunidos frente al Arzobispado de Córdoba, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El Pontífice apareció en el histórico balcón del edificio durante su visita a la ciudad, en un momento de cercanía con peregrinos y vecinos que aguardaban desde temprano.

El gesto se produjo luego de una mañana centrada en la Santa Misa celebrada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), a la que asistieron miles de personas llegadas desde distintos puntos del país y del exterior. El encuentro frente al Arzobispado fue el acontecimiento que cerró ese tramo de la agenda del Santo Padre en la capital cordobesa.

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Mensaje del papa León XIV a los fieles de Córdoba

El papa León XIV centró su mensaje en la fe, la unidad y la vida, y lo expresó con un saludo a todos en un día de fiesta. Según lo transmitido, pidió dar gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir y por el don de la vida.

Durante su intervención, el Sumo Pontífice interpeló directamente a los jóvenes, que respondieron con una ovación. El Papa agradeció el don de poder estar unidos y siempre convencidos, y afirmó que, cuando las personas están unidas, pueden lograr todo.

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Al cerrar su saludo, León XIV aseguró a los presentes que Dios está cerca de ellos y estará siempre presente. Luego les pidió que sigan viviendo su fe y deseó que Dios bendiga a toda Córdoba.

Recorrido del Pontífice por el centro de la ciudad

Tras la celebración en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), León XIV se trasladó hacia el centro de Córdoba. El Santo Padre recorrió parte del trayecto en papamóvil para encontrarse con los fieles a lo largo del camino.

El itinerario por la ciudad permitió que personas que no habían podido ingresar a los actos principales pudieran ver al Pontífice en la vía pública. La organización del recorrido estuvo orientada a acercar al Papa a la población que se congregó en distintos puntos del centro.

Agenda pastoral y regreso a Buenos Aires

La agenda de León XIV continuará a las 15:15 con un encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Allí estará acompañado por representantes del clero, de la vida consagrada y por seminaristas.

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Al finalizar las actividades en la catedral, está previsto que el Pontífice emprenda su regreso al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. Desde ese aeropuerto partirá hacia Buenos Aires a las 16:55, cerrando así su visita a Córdoba.