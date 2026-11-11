León XIV advierte a jóvenes contra ídolos modernos en Argentina

El Papa León XIV se dirigió a más de un millón de fieles en el Monumento de los Españoles, condenando la idolatría del éxito y las redes sociales.

El Papa León XIV se presentó ante una multitud estimada en más de un millón de personas en el Monumento de los Españoles durante la noche del tercer día de su visita oficial a la Argentina. Este encuentro masivo constituyó el cierre simbólico de su estancia en el país sudamericano, donde el pontífice utilizó la tribuna para lanzar un llamado urgente a la juventud local sobre la integridad moral y espiritual.

Condena de ídolos y adicciones modernas

En su mensaje central, el Papa León XIV advirtió explícitamente contra los "ídolos que reclaman nuestra adoración" en la sociedad contemporánea. Entre estas fuerzas corruptoras, mencionó específicamente el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer como amenazas directas a la libertad humana.

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Además de señalar estos vicios tradicionales, el Pontífice lanzó una advertencia directa sobre el uso de las redes sociales. El Papa León XIV instó a los asistentes a no permitir que ninguna tecnología o tendencia social les arrebate la libertad que Dios les ha dado, enfatizando que la aprobación externa no debe suplir la autoestima personal.

Analogía bíblica con los jóvenes de Babilonia

Para ilustrar su punto, el Papa León XIV recurrió al libro del Profeta Daniel, narrando la historia de tres jóvenes: Ananías, Azarías y Misael. Estos personajes vivían desterrados en Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, quien ordenó postrarse ante una estatua de oro bajo pena de ser arrojados a un horno encendido.

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A diferencia de la multitud que obedecía, los tres jóvenes permanecieron de pie, rechazando adorar el coloso. Su respuesta fue clara: aunque Dios pudiera librarlos del fuego, no adorarían aquella estatua. Esta narrativa sirvió como base para explicar cómo la fidelidad a principios éticos supera el miedo al castigo social o político.

Llamado a la comunidad eclesiástica abierta

El Papa León XIV extendió una invitación directa a aquellos jóvenes que se han alejado de la Iglesia o han sido heridos por miembros del clero. Aseguró que hay un lugar específico para cada persona con sus preguntas, heridas e historias personales, sin necesidad de fingir perfección.

Este discurso buscaba reconectar con sectores marginados del rebaño católico, recordando que Jesucristo conoce y ama a todos independientemente de su pasado. La referencia a Guadalupe subrayó la importancia de iniciar un nuevo camino espiritual sin importar la edad o los errores previos cometidos.

Impacto social y contexto del evento

La vigilia nocturna en el Monumento de los Españoles contó con la presencia de Monseñor García Cuerva, Arzobispo de la ciudad anfitriona, quien agradeció al Pontífice por sus palabras. La escena incluyó esculturas representativas de las regiones argentinas: los Andes, el Chaco, la Pampa y el Río de la Plata.

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Agustín confirmó la magnitud del evento al declarar públicamente su posición firme frente a las presiones culturales actuales. El mensaje final del Papa León XIV priorizó vivir como discípulos de Jesús, promoviendo una ética basada en el amor purificado por el Espíritu Santo y rechazando la esclavitud moderna.