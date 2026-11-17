El Pontífice analizó la concentración de riqueza y el deterioro de la clase media en Argentina, destacando la necesidad de diálogo social y regulación de la inteligencia artificial.

Tras concluir su recorrido por América Latina, el Papa León XIV se dirigió a periodistas internacionales para ofrecer un análisis profundo sobre los desafíos estructurales de Argentina, enfatizando la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población. El Pontífice abordó temas centrales como la concentración de la riqueza, la erosión de la clase media y la generación de empleo, planteando que la dirigencia política y la sociedad deben colaborar activamente para revertir esta situación. Durante su intervención, León XIV subrayó que la doctrina social de la Iglesia exige una redistribución equitativa de los recursos para evitar que el crecimiento económico beneficie exclusivamente a determinados sectores privilegiados.

Crítica a la Concentración de la Riqueza

León XIV identificó la acumulación descontrolada de bienes como un fenómeno que amenaza la estabilidad social y económica del país, recordando que este mensaje está arraigado en la doctrina social. El Pontífice explicó que es fundamental redistribuir la riqueza de manera más justa para prevenir la reducción o incluso la eliminación total de la clase media, un sector que ha experimentado un deterioro significativo en sus capacidades de desarrollo y participación. Durante la conferencia, el Papa dedicó un tramo de quince minutos exclusivamente a la situación argentina, permitiendo que los periodistas formularan preguntas directas sobre la pobreza, el desempleo y las condiciones de vida de la población más vulnerable.

Also read El Papa León XIV en Córdoba: Silencio de la oposición y éxito logístico

Deterioro de Vínculos y Polarización Política

Más allá de los indicadores económicos, el Pontífice centró su atención en la degradación de las relaciones interpares y el incremento de la agresividad en el discurso público. León XIV instó a todos, tanto al pueblo y los ciudadanos como a la clase política, a trabajar juntos para reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de vida generales. El Papa advirtió que, aunque siempre habrá diferencias de opinión en una democracia, no es necesario llegar al odio ni utilizar un lenguaje tan violento que genere incapacidad de diálogo incluso dentro de las propias familias.

Advertisement

Relación entre Estado y Vaticano en Argentina

En referencia a las consultas sobre la relación entre el jefe de Estado y la Santa Sede, León XIV aclaró que las diferencias políticas no obstaculizan un trato cordial y respetuoso. El Pontífice recordó que, a pesar de que los presidentes argentinos y el Vaticano representan líneas de pensamiento muy distintas, estas pueden coexistir sin conflicto personal. Al hablar de sus propias conversaciones con el Presidente, el Papa mencionó que abordaron cuestiones vinculadas con la dignidad humana, el respeto por la vida y la situación de los sectores más vulnerables, destacando la disposición del mandatario argentino para escuchar sus planteos sobre las dificultades económicas del país.

Regulación de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial emergió como otro punto de divergencia importante entre las posturas del Vaticano y las del Gobierno argentino. León XIV señaló la necesidad crucial de la intervención estatal para establecer reglas claras sobre el desarrollo de esta tecnología, una postura contraria a la defensa de la no regulación sostenida por el mandatario. El Papa insistió en que su rol no consiste en respaldar sectores de derecha o izquierda, sino en transmitir un mensaje centrado en la humanidad, tal como se expone en su primera encíclica dedicada a los efectos de la inteligencia artificial en la sociedad global del siglo XXI.