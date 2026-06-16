León Gieco musicaliza la poesía del hijo dedicado a la defensora Taty Almeida

El cantautor argentino León Gieco convierte en canción la poesía escrita por su hijo en tributo a Taty Almeida, resaltando la lucha por los derechos humanos y la memoria de los desaparecidos.

León Gieco , reconocido cantautor argentino, convirtió en canción una emotiva poesía escrita por su hijo para la activista de derechos humanos Taty Almeida . {



}El tema, que combina la inconfundible voz de Gieco con una letra cargada de sentimiento, rinde homenaje a la lucha incansable de Almeida y a la memoria de las víctimas de la represión estatal.

En la interpretación, Gieco destaca la importancia de mantener viva la memoria histórica y de solidar }^{") ..





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