Tiene una lesión medular que le impide caminar por sus propios medios, sin embargo, encontró en los tatuajes y en el deporte la razón para seguir adelante y no bajar los brazos.

Le dispararon, le robaron la moto y quedó en silla de ruedas luchando por salir adelante: 'Los tatuajes me salvaron la vida' Tiene una lesión medular que le impide caminar por sus propios medios, sin embargo, encontró en los tatuajes y en el deporte la razón para seguir adelante y no bajar los brazos.

Era el lunes 19 de octubre de 2015, un día lluvioso en el que me desperté temprano para ir a trabajar como cadete en una obra. Agarré mi moto, el casco, y salí para que me dijeran qué hacer ese día.

Al mediodía pasé por casa a almorzar; mi abuela me pidió que le hiciera un favor hasta Liniers, fui, volví, y de paso pasé por la casa de mi novia —estaba enferma— para ver si necesitaba algo, estuve 15 minutos y salí rumbo a la obra. Siempre doblaba a la derecha en la esquina para tomar el centro de Caseros, pero ese día, sin saber por qué, seguí derecho cuatro cuadras.

Vi un camión estacionado y un auto frenando delante; yo frené, y en ese instante una moto con dos tipos me cortó. El de atrás se bajó, me apuntó, y mi instinto fue escapar: aceleré con todo, pero el disparo me pegó por la espalda. Caí al suelo sabiendo que algo grave pasaba en mi columna.. Se llevaron mi moto y me dejaron.

Esperé una hora la ambulancia, inmóvil en la vereda bajo la lluvia, mientras la policía impedía que los vecinos me cargaran en una puerta para llevármelo al hospital. Todo se nublaba; dos semanas antes había perdido a mi abuelo, mi figura paterna, y mi tío —que llegó al lugar— me arengaba para no rendirme. Estaba exhausto, a punto de soltarme... hasta que por fin llegó la ambulancia y me llevaron al Hospital Posadas.

Damian Dimare recuerda ese período como un 'limbo' en su vida: recién había terminado el secundario y no sabía hacia dónde apuntar, sin nada que realmente lo apasionara. Claro que entrenaba y jugaba al básquet, pero no podía dedicarse de lleno a eso. Estaba bastante renegado con su realidad: desde chico, su situación familiar había sido conflictiva, y cada trabajo le duraba poco porque le resultaba insoportable la idea de estar encerrado, trabajando para otro.

Una vez ingresado al Hospital Posadas, donde le salvaron la vida, surgieron indicios de una posible lesión medular. Sin embargo, no pudo hacerse la resonancia en ese momento porque tenía puesto el tubo de drenaje y, además, su tamaño lo impedía —el equipo era angosto—.

Finalmente, consiguió un turno en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires para la resonancia. Una semana después, con los resultados en mano, consultó a un especialista del mismo hospital junto a su mamá, y ahí confirmaron la lesión medular.que recorre todo el cuerpo y cala hasta el alma: un sacudón brutal de realidad. No fue solo procesar el diagnóstico; casi pierdo la vida en un trauma que me marcó para siempre.

Es digerir eso y mucho más —llevo años en eso, y algunas heridas seguirán sanando con el tiempo—. Damián destaca el rol que cumplió su mamá en el momento más difícil de su vida.

'Se bancó muchísimas cosas, siempre hizo todo lo que pudo con lo que tenía al alcance. Se puso al hombro la decisión de llevarme a una clínica contra mi voluntad, más tarde entendí el valor que tuvo eso para mí y lo fundamental que fue'. En la clínica de rehabilitación, Damián aprendió a convivir consigo mismo a través de una introspección profunda que lo transformó por dentro.

Adoptó el hábito de la lectura, compartió momentos con otros pacientes —algunos en situaciones similares, otros distintos— y se rodeó de personas con discapacidades que se inspiraban mutuamente. La silla de ruedas, desde el primer día, se convirtió en su aliada al permitirle moverse sin esfuerzo y entender que, sin ella, no podría disfrutar del mundo que tanto anhela explorar. Damián destaca el rol que cumplió su mamá en el momento más difícil de su vida.

'Se bancó muchísimas cosas, siempre hizo todo lo que pudo con lo que tenía al alcance'. Aunque los tatuajes siempre le llamaron la atención desde chico —a los 13 ya tenía el suyo y soñaba con cubrirse entero—, Damián los rechazó al principio tras su lesión.

Sin rumbo en la vida, esta oportunidad llegó casi a la fuerza como un renacer: lo asustó por lo nuevo y frustrante del camino largo, pero hace seis años que vive de lo que ama, agradecido con Dios por ese giro que le salvó el alma. Su primer diseño fue un cofre de oro en el tobillo de su amigo Augusto —otro tatuador que confió en él—; no quedó perfecto siendo el debut, pero fue el comienzo de todo





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