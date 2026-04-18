Álbum Virtual de Maradona: Un Homenaje Digital que Conquista Corazones

Un programador argentino crea un álbum de figuritas virtual gratuito dedicado a Diego Armando Maradona, combinando nostalgia y tecnología para honrar al ídolo del fútbol.

Con la aproximación del Mundial 2026 , la fiebre por coleccionar el álbum de figuritas de la Selección argentina se intensifica entre los hinchas, a pesar de que aún no ha sido lanzado oficialmente. La pasión argentina, sin embargo, siempre encuentra una vía para saciar la impaciencia. En esta ocasión, Damián, un programador y diseñador web de 38 años, ha llevado esto un paso más allá al crear un álbum virtual dedicado enteramente a Diego Armando Maradona . Combinando sus habilidades tecnológicas con su profunda admiración por el icónico número 10, Damián ha desarrollado una pieza de colección que, en tan solo dos semanas, ha capturado la atención en las redes sociales, fusionando la nostalgia del formato físico con la conveniencia del mundo digital.

Damián relata que la inspiración surgió de su ferviente fanatismo por el “Diegote”, a quien se refiere como si lo hubiera conocido personalmente. Buscaba crear algo especial en época de Mundial, aprovechando el revuelo y las dificultades para conseguir figuritas o los precios exorbitantes a los que a veces se venden. Su objetivo era ofrecer algo atractivo y, sobre todo, gratuito. La tarea de organizar un homenaje digno del legendario capitán no fue sencilla. Damián invirtió aproximadamente dos meses en la meticulosa curación de un archivo personal que describió como prácticamente inagotable. Explicó que su método consiste en ir guardando fotos de Maradona y, una vez al mes, revisar y eliminar duplicados, acumulando alrededor de 3.000 imágenes del astro.

El mayor desafío fue la selección. La idea original de incluir 1.010 figuritas se modificó para asegurar la calidad del contenido. Tras una primera filtración de carácter político, quedaron unas 2.600 imágenes. Posteriormente, aplicó otro criterio: asegurarse de que al menos un tercio de las figuritas mostraran a Maradona en su juventud, llegando así a la cifra actual de 555. Aunque esta primera entrega se considera la “temporada 1”, Damián ya está planeando dividir el álbum en diferentes etapas para abarcar sus distintas facetas, tanto como futbolista como entrenador. Aclaró que, al ser un hobby, no se compromete con fechas específicas para futuras publicaciones.

Al preguntarle sobre el formato virtual y la decisión de hacerlo gratuito, Damián fue categórico. Argumentó que vivimos en una era digital donde casi todo tiene un componente virtual, y consideró que los homenajes deben ser actos de corazón, no algo que se cobre. Damián, hincha de Boca y nacido en 1988, tiene una conexión emocional muy fuerte con Maradona que trasciende lo puramente deportivo. Destacó la perseverancia de Maradona, su capacidad para levantarse ante las adversidades y su valentía para expresar sus opiniones. Recordó una de sus frases favoritas pronunciada por Maradona en 2001: “Lástima a nadie, maestro”.

Entre las innumerables imágenes icónicas de Maradona, Damián eligió una que, en su opinión, resume su esencia: una fotografía junto a su hija Dalma durante un entrenamiento en Napoli, donde ella le colocaba pequeñas margaritas en las medias mientras él descansaba sentado sobre el balón. Para Damián, esta imagen representa la normalidad y sencillez de Maradona. Mencionó la existencia de otra imagen del mismo momento, donde se ve a Maradona trotando con sus compañeros, con las flores aún en las medias. A pesar de haberlo visto poco en acción debido a su generación, los recuerdos de Damián son vívidos, especialmente su conexión con el regreso de Maradona a Boca en 1995, evocando la atmósfera electrizante de la Bombonera. También señaló el Mundial de 1994 como un hito, recordando vívidamente el icónico grito a la cámara tras marcar un gol a Grecia, a pesar de tener solo seis años.

Como muchos otros, Damián lamenta no haber podido asistir al partido homenaje de Maradona en 2001, considerándolo un gran honor. Señala que la lista de quienes quisieron estar y no pudieron sería interminable. El proyecto, accesible a través de la página jueguitos.com.ar/diegote/, ha tenido un impacto inmediato en las redes sociales, pero su creador siente que aún hay mucho camino por recorrer. Admite que le faltaron muchas imágenes, dejando abierta la posibilidad de futuras ediciones y permitiendo que los hinchas continúen coleccionando la historia de un ídolo que, incluso en formato digital, sigue desafiando al olvido con su inigualable talento.





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