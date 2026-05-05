Lavezzi revela por qué no jugó en Rosario Central: 'Quería jugar, pero no me llamaron'

Ezequiel Lavezzi explicó que tenía una cláusula en su contrato que le permitía ir a Rosario Central, pero nunca recibió el llamado del club. Además, habló sobre su lucha personal y sus raíces humildes.

Ezequiel Lavezzi , una figura emblemática del fútbol argentino y mundial, ha revelado con profunda emoción y cierto pesar las razones por las cuales no pudo concretar su deseo de vestir la camiseta de Rosario Central , el club de sus amores.

En una entrevista reciente, Lavezzi explicó que, durante su etapa en el Hebei Fortune de China, había incluido una cláusula específica en su contrato que le permitía regresar a Rosario Central, incluso contemplando la posibilidad de retirarse allí. Sin embargo, a pesar de esta clara manifestación de voluntad y la apertura contractual, el llamado del club nunca llegó, dejando una herida abierta en el corazón del delantero.

Lavezzi no se guardó sus sentimientos, expresando su frustración y el dolor de no haber tenido la oportunidad de jugar en el equipo que lo vio crecer como hincha. Esta situación, según su propia interpretación, pudo haber estado influenciada por la participación de su hermano en la política local, generando suspicacias sobre una posible intención de utilizar su figura para fines proselitistas.

Esta conjetura añade una capa de complejidad a la historia, revelando cómo factores externos al ámbito deportivo pueden afectar las decisiones de los clubes. La transparencia con la que Lavezzi abordó el tema demuestra su honestidad y su deseo de compartir su experiencia, tanto los triunfos como las decepciones, con sus seguidores y el público en general.

Su trayectoria, marcada por éxitos en San Lorenzo, Napoli, PSG, la selección argentina y el fútbol chino, se ve empañada por este anhelo incumplido, que permanece como uno de los grandes pendientes de su carrera. La frustración de Lavezzi se extiende más allá de la falta de una oferta formal. Él considera que la percepción de una posible injerencia política en su deseo de jugar en Central fue un factor determinante para que el club no se decidiera a contactarlo.

Esta situación pone de manifiesto la compleja relación entre el fútbol y la política en Argentina, donde las decisiones a menudo trascienden los criterios deportivos y se ven influenciadas por intereses externos. Lavezzi no duda en afirmar que esta situación lo ha afectado profundamente, llegando a expresar un sentimiento de arrepentimiento por no haber podido cumplir su sueño de jugar en el equipo de su infancia.

Además de su frustración deportiva, Lavezzi también compartió detalles sobre un proceso personal difícil que atravesó, incluyendo una etapa de internación en una clínica para lidiar con problemas emocionales. Esta experiencia, según sus palabras, le permitió reflexionar sobre sus errores y tomar decisiones para mejorar su vida. El exdelantero reconoció haber estado “muy renegado” al principio, pero que finalmente la terapia le hizo bien, brindándole herramientas para enfrentar sus desafíos.

Lavezzi también hizo referencia a sus raíces humildes en Villa Gobernador Gálvez, destacando el impacto positivo que tuvo el fútbol en su vida, salvándolo de un destino incierto. El delantero recordó que muchos de sus amigos de la infancia no tuvieron la misma suerte, perdiéndose en las dificultades del barrio, y se consideró afortunado por haber podido escapar a través del deporte. La historia de Ezequiel Lavezzi es un testimonio de pasión, perseverancia y honestidad.

Su relato sobre su deseo frustrado de jugar en Rosario Central es un reflejo de la profunda conexión que existe entre los futbolistas y sus clubes de origen, así como de las complejidades que rodean al mundo del fútbol. La revelación de la cláusula en su contrato con el Hebei Fortune demuestra su compromiso con el club de sus amores, mientras que su análisis sobre la posible influencia política en la decisión del club plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el ámbito deportivo.

Más allá de su carrera profesional, Lavezzi también compartió detalles sobre su lucha personal contra sus demonios internos, mostrando su vulnerabilidad y su valentía al hablar abiertamente sobre sus problemas emocionales. Su experiencia en la clínica, aunque dolorosa, le permitió reflexionar sobre sus errores y tomar decisiones para mejorar su vida, inspirando a otros a buscar ayuda cuando la necesiten.

El reconocimiento de sus raíces humildes y su agradecimiento por las oportunidades que le brindó el fútbol completan el retrato de un hombre auténtico y comprometido con sus valores. La historia de Lavezzi es un recordatorio de que el fútbol es mucho más que un simple juego; es una pasión que une a las personas, un motor de cambio social y una fuente de esperanza para aquellos que buscan superar las adversidades.

La honestidad de Lavezzi al hablar sobre sus experiencias personales y profesionales lo convierte en un referente para las nuevas generaciones de futbolistas y en un ejemplo de superación personal





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