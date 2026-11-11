Lautaro Martínez se recupera tras lesión y comparte mensaje de identidad en redes

El delantero argentino reanuda su recuperación después de la lesión muscular del 13 de octubre y anuncia en redes que su esencia se construye paso a paso. La Selección bajo Scaloni no lo incluyó en los amistosos de fin de año.

Lautaro Martínez, delantero titular del Inter de Turín, deja atrás la distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo que lo dejó fuera del partido de la Champions League contra Brujas el 13 de octubre. El delantero, que anotó dos goles en la victoria 4-3 del Inter sobre el neozelandés, confirma su regreso a la actividad física y comparte un mensaje de identidad en sus redes sociales.

El mensaje de identidad que acompaña la recuperación

En la publicación, Lautaro describe que 'una identidad se construye con el tiempo, se fortalece con cada paso y se reconoce en cada detalle'. El texto gira alrededor de un diseño que presenta una serpiente que inicia en un escritorio con fotografías de su tiempo en Inter, lápices, una regla y una agenda. Finalmente, la serpiente se transforma en la pluma con la que el jugador firma su nueva firma, cerrando con imágenes del capitán del club Turín.

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Detalles sobre la lesión y el pronóstico de recuperación

Según la información científica del centro médico del Inter, la lesión se clasificó como distensión muscular de los flexores del muslo izquierdo. El tratamiento incluye fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y medicación antiinflamatoria. Los médicos estiman que la recuperación total se producirá en un plazo de 4 a 6 semanas, permitándole retomar las actividades de entrenamiento en el mediodía del plazo estimado.

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Decisión de la Selección Argentina de no convocar a Martínez

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tomó la decisión de no incluir a Lautaro en la convocatoria de los amistosos contra Uruguay y Costa Rica a finales de 2024. La razón principal citada fue la falta de tiempo suficiente para que el jugador se rehice y llegue al nivel competitivo necesario para los encuentros internacionales. Aunque la lesión no sea grave, Scaloni optó por prescindir de él para no comprometer la preparación del equipo.

Impacto en el Inter y próximos pasos

La ausencia de Lautaro en las competencias europeas ha supuesto un desafío para la delantera del Inter, que ha tenido que redistribuir el peso goleador entre sus figuras de ataque. Con el extremo Lautaro regresa, los planes de la directiva incluyen reforzar la química con la defensa y los centrocampistas para recuperar el flujo ofensivo característico del club. El lunes 20 de marzo, Lautaro se presentará al gimnasio del Estadio San Siro con el objetivo de completar la fase de rehabilitación y obtener la autorización médica para reanudar la capacitación.