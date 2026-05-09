Lautaro Martínez marca tres goles en Inter 3-0 contra Lazio, y se prepara para el Mundial con una molestia en un tobillo

El delantero de Inter, Lautaro Martínez, disputó una de las mejores actuaciones de la temporada en una Liga Serie A, marcando tres goles en la victoria 3-0 ante Lazio. La experiencia de disputar en Qatar para el Mundial 2022 le impidió rendir en plenitud, pero ya está listo para asumir una importante función en el próximo evento de fútbol. Además, se prepara para la Copa Italia y su participación en el próximo Mundial.

Este sábado disputó la mayor cantidad de minutos (63) desde el 14 de febrero, momento en el que una distensión en una pierna y luego otra lesión muscular le restaron continuidad y sembraron cierta inquietud a medida que se acerca el Mundial.

En lo futbolístico, la temporada de Lautaro Martínez es muy buena, y solo las cuestiones físicas alteraron esa dinámica positiva. La reaparición fue el domingo pasado, con una asistencia para el 2-0 de Inter a Parma y la obtención del tercer scudetto desde su llegada a Milán. Más entonado, el capitán neroazzurro hoy fue titular, marcó un gol y dio una asistencia en el 3-0 ante Lazio, por la antepenúltima fecha de la Serie





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