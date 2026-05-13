Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, jugará en la final de la Coppa Italia

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez, jugará en la final de la Coppa Italia ante Lazio en Roma en busca de coronarse otra vez en esta temporada y prepararse para el Mundial de Fútbol 2026.

Este miércoles, Lautaro Martínez , delantero argentino del Inter de Milán, disputará en Roma la final de la Coppa Italia contra Lazio, su objetivo es coronarse en esta temporada y prepararse para el Mundial de Fútbol 2026.

Con 21 goles en 38 partidos, Lautaro es uno de los líderes clave del equipo. Curiosamente, su equipo ha ganado en los últimos 19 partidos en los que marcó goles y hay apuestas que favorecen al Inter de Milán. Muchos apostadores se aferran a la racha goleadora de Lautaro, quién es uno de los candidatos a marcar el primer gol en la final





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