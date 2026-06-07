Lautaro Martínez anotó de penal en la victoria parcial de Argentina sobre Honduras en partido amistoso

El delantero Lautaro Martínez convirtió el primer gol de Argentina ante Honduras mediante un penal discutido, poniendo la ventaja 1-0 en el primer tiempo. El árbitro sancionó falta sobre Nicolás Tagliafico tras un rebote, decisión protestada por los hondureños. Martínez llegó a 37 goles con la Albiceleste.

La Selección Argentina enfrentó a Honduras en un partido amistoso previo a la Copa América , donde el delantero Lautaro Martínez anotó el primer gol mediante un penal que generó controversia.

El jugador del Inter de Milán, que ha tenido una destacada temporada en Italia, convirtió desde los doce pasos a los 37 minutos del primer tiempo, poniendo el 1-0 parcial. La jugada que derivó en el penal ocurrió minutos antes, cuando un remate de Giovani Lo Celso impactó en el travesaño y en el rebote, Nicolás Tagliafico y el defensa hondureño Cristopher Meléndez disputaron la pelota.

El árbitro consideró que hubo falta de Meléndez sobre Tagliafico, una decisión que el equipo centroamericano protestó por considerar que el contacto fue mínimo y no suficiente para derribar al jugador argentino. Martínez ejecutó con un remate bajo y cruzado que se clavó junto al palo derecho del arquero Edrick Menjívar. Este gol permitió a Argentina tomar la ventaja tras-dominated el juego pero sin poder reflejarlo en el marcador hasta ese momento.

Con este tanto, Lautaro Martínez alcanzó los 37 goles con la camiseta albiceleste en 76 partidos, consolidándose como el segundo máximo anotador en la era del director técnico Lionel Scaloni





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