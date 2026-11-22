La conductora y bailarina Laurita Fernández contó cómo descubrió que el extraño aroma en el vehículo de su novio Matías Busquets provenía de sus botas de polo.

La conductora y bailarina Laurita Fernández compartió un detalle inédito sobre su primer encuentro presencial con Matías Busquets, revelando un momento de confusión sensorial durante la cita. La artista explicó que, al subir al automóvil del deportista, percibió una fragancia intensa y desagradable que le impidió respirar con normalidad, lo que generó dudas inmediatas sobre la higiene de su pareja.

Contexto del Primer Encuentro Presencial

La relación entre Fernández y Busquets se consolidó formalmente como noviazgo en febrero, pero sus orígenes datan de un proceso más largo y complejo que involucró tres años de separación y silencios. Fernández aclaró que no tenía intenciones urgentes de iniciar una nueva conexión romántica tras finalizar su vínculo anterior, aunque la insistencia de conocidos mutuos la llevó a aceptar la reunión.

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El primer acercamiento virtual ocurrió cuando Busquets, quien actuaba con Fernández en una producción teatral, aprovechó una invitación para asistir a una función. Tras la obra, envió un mensaje directo que inició una conversación superficial, la cual perdió fuerza y quedó en pausa durante tres años hasta que sus trayectorias se volvieron a cruzar en el predio de polo.

La Incógnita del Aroma en el Vehículo

Al aceptar la cita, Fernández solicitó referencias sobre Busquets mediante sus contactos comunes para garantizar su seguridad, iniciando el encuentro a ciegas con expectativas inciertas. La situación se tornó curiosa y tensa apenas subió al auto, donde un olor fuerte y persistente llenó el habitáculo, contradiciendo la imagen pulcra y prolija del conductor.

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La actriz y conductora pasó toda la noche analizando el origen del aroma sin formular preguntas directas, intentando descifrar si la falta de higiene era un descuido o un descuido involuntario. Esta observación detallada reflejaba la cautela inicial de Fernández, quien buscaba validar la compatibilidad y seriedad de la conexión antes de profundizar en el vínculo emocional.

Revelación del Origen del Olor

La respuesta al misterio olfativo llegó tiempo después, al comprender el estilo de vida rural y deportivo de Busquets. El deportista trabaja habitualmente en el campo y almacena sus botas de polo, impregnadas de tierra y sudor, en el baúl del automóvil, lo que explicaba la fragancia animal que confundió a Fernández durante la primera cena.

Lejos de generar un rechazo definitivo, la anécdota se transformó en una fuente de risas y complicidad una vez que la pareja afianzó su confianza mutua. Fernández aceptó la naturaleza del olor como parte inherente de la identidad profesional de Busquets, integrando el incidente en la narrativa divertida de su relación.

Gesto Simbólico para Cerrar el Capítulo

Para resolver definitivamente la incómoda situación inicial, Fernández optó por un regalo con sentido del humor y claridad comunicativa. El primer presente que le ofreció a Busquets al iniciar formalmente su salida fue un perfume para el auto, una acción práctica que eliminó el olor residual y simbolizó la apertura de una nueva etapa de transparencia y cercanía.

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Este detalle ilustra cómo la pareja ha sabido navegar las diferencias iniciales con ligereza, convirtiendo un momento de duda potencial en una historia compartida que refuerza su química. La capacidad de abordar inconvenientes cotidianos con humor sigue siendo un pilar visible en la dinámica de su noviazgo actual.