Laura Alonso cuestiona demora de jefe de Gabinete en aclarar situación en la Justicia

La legisladora y vocera del gobernador de Buenos Aires, Laura Alonso, cuestionó la demora del jefe de Gabinete en aclarar su situación en la Justicia y advirtió que los fuertes enfrentamientos en el oficialismo "paralizan" el trabajo legislativo y del Ejecutivo.

La legisladora y vocera de Jorge Macri, Laura Alonso , cuestionó la demora del jefe de Gabinete en aclarar su situación en la Justicia. Además, advirtió que los fuertes enfrentamientos en el oficialismo "paralizan" el trabajo legislativo y del Ejecutivo.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, junto a la vocera del GCBA, Laura Alonso, al expresidente y líder del PRO Mauricio Macri. El tema de las diferencias que a veces generan tensión en el Gobierno, que no consideran normales y que generan preocupación, fueron abordados en la entrevista a Laura Alonso





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