Latin America's Fraudulent Digital Chain: Report Reveals Rise in Phishing and Unauthorized Brand Use

The report highlights the growing threat of fraudulent digital activities in Latin America, with a significant increase in phishing attacks and unauthorized brand use. The chain of fraud begins with social media exposure and brand impersonation, followed by credential theft and ending with funds withdrawal through fraudulent transfers and payments.

en Latinoamérica, al concentrar, reveló el informeEl reporte advirtió que el fraude digital dejó de ser un ataque aislado para transformarse en una cadena industrializada que inicia con engaños en plataformas digitales y termina con el robo y retiro de fondos de las víctimas.el aumento sostenido del phishing y el uso no autorizado de marcas impulsaron una nueva generación de ataques más sofisticados.

"Estos incidentes están impulsando una cadena de fraude más eficiente, donde la suplantación de identidad facilita la captura de credenciales y, posteriormente, el acceso a cuentas y la extracción de fondos", afirmó.durante 2025 se registraron 3.8 millones de ataques de phishing, mientras que el sector financiero concentró 35.5% de las amenazas detectadas. El informe detalló que Latinoamérica se posicionó como una de las regiones con mayor crecimiento en fraude digital durante 2025.

Guatemala con 206%, Nicaragua con 182%, Bolivia con 170% y Costa Rica con 89%.también reportaron incrementos relevantes en actividades fraudulentas.

"cadena de industrialización del fraude",La cadena inicia con la exposición de usuarios en redes sociales y la suplantación de marcas;; después ocurre el control de cuentas con credenciales robadas y finalmente el retiro de fondos mediante transferencias y pagos fraudulentos. El reporte también alertó sobre el impacto económico que genera el fraude digital para las organizaciones.

AppGate, por cada dólar perdido en fraude, el costo total para una empresa puede elevarse hasta u$s 5.16Además, el estudio indicó que las empresas enfrentan una creciente presión para mantener experiencias digitales ágiles sin incrementar la fricción para los usuarios. Ante ello, las organizaciones comenzaron a migrar de modelos reactivos hacia estrategias basadas en monitoreo en tiempo real, evaluación continua de riesgo y autenticación adaptativa.

"las compañías deberán replantear sus estrategias de seguridad para anticiparse a la evolución de los ataques", concluyó





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