Las tensiones políticas en el Gobierno y en la mesa de cara a elecciones: Adorni, Bullrich, reforma electoral y más

Durante la reunión, la senadora Patricia Bullrich insistía en que Bullrich le aseguraba que no tienen los votos para eliminar las Procuraciones Actonistas, mientras Karina Milei mantenía su proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO. La dupla de primos Menem MARTIN y LUCE, los ministros LUIS 'TOTO' CAPUTO, DIEGO SANTILLI y el secretario de Asuntos Estratégicos IGNACIO DEVITT, también participaron en la reunión. La ausencia de imagen se debe al ánimo interno enojado y poco dispuesto a mostrar unidad en tiempos de tensión constante.

La reunión de mesa política más incómoda en todo sentido se celebró en la tarde del martes en Casa Rosada, en paralelo a la marcha universitaria masiva que colmaba la Plaza de Mayo y en medio de la fuerte tensión dentro del gabinete por la situación judicial de Manuel Adorni y las divergencias crecientes con la senadora Patricia Bullrich .

No estaba presente Santiago Caputo, el asesor presidencial debilitado, en su pelea interna con Karina Milei, y tampoco Bullrich, quien debió retirarse anticipadamente a otra reunión en el Senado. La protesta multitudinaria, en particular los cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en reclamo por la actualización de paritarias para el sector, recibió un matiz especial.

La educación así ha sido históricamente una de las marchas que más pegan al Gobierno internamente, y hay un gran interés genuino y consignas a las que adhiere gran parte de la sociedad más allá de la política





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