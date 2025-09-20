Las Pelotas: 36 años de rock celebrados en el estadio de Obras con el show 6X6

La banda argentina Las Pelotas celebra 36 años de trayectoria con un concierto especial en el estadio de Obras, presentando su show 6X6. Germán Daffunchio comparte detalles sobre el evento, el nuevo disco y su conexión con el público.

Las Pelotas celebran 36 años de trayectoria musical con un concierto especial en el estadio de Obras, un evento al aire libre que promete ser una fiesta inolvidable para sus seguidores. El show, titulado 6X6 , será el 18 de octubre y representa un hito importante en la carrera de la banda, que continúa activa y vigente después de más de tres décadas de rock.

Germán Daffunchio, cantante y guitarrista, compartió detalles exclusivos sobre el espectáculo, destacando la emoción de celebrar junto a sus fans y repasar los éxitos que han marcado su trayectoria. El concierto incluirá canciones emblemáticas de todos sus álbumes, así como adelantos de su próximo material discográfico, prometiendo una experiencia completa para los asistentes. La elección del estadio de Obras, al aire libre, se debe a la búsqueda de una mejor calidad de sonido y una atmósfera propicia para disfrutar del evento, según comentó Daffunchio. La preparación del repertorio ha sido un desafío, dada la extensa discografía de la banda, pero se ha priorizado la selección de temas que reflejen la diversidad de emociones y momentos vividos a lo largo de los años. \La selección de las canciones para el concierto ha sido un proceso cuidadoso, considerando la gran cantidad de material acumulado a lo largo de los años. Daffunchio reveló que el listado varía según el estado de ánimo de la banda, buscando mantener la frescura y evitar la rutina. La experiencia acumulada ha llevado a la banda a valorar aún más las canciones que realmente les gustan y a disfrutar del proceso creativo. Además de repasar su extensa discografía, Las Pelotas están a punto de lanzar un nuevo disco, un proyecto que ha llenado de ilusión y orgullo a sus integrantes. Daffunchio expresó su satisfacción con el resultado del álbum, resaltando la colaboración en la composición y la diversidad de estilos que lo componen. La producción del nuevo material está siendo realizada junto a Sebastián Schachtel, tecladista de la banda, y se espera que el público pueda disfrutarlo pronto. Daffunchio también compartió sus reflexiones sobre la importancia de la autenticidad en la música y el impacto de la época de Sumo, destacando la conexión emocional con sus fans y la trascendencia de sus vivencias. \En una entrevista reveladora, Daffunchio recordó su etapa en Sumo, destacando la influencia de la banda en su desarrollo artístico y la conexión emocional que aún mantiene con esa época. Rememoró las vivencias y la importancia de la autenticidad en la música. El músico reflexionó sobre el paso del tiempo y el impacto de la música en su vida, mencionando los desafíos y sacrificios que conlleva la profesión, como la ausencia en eventos familiares. A pesar de esto, Daffunchio valora la relación con sus hijos y la oportunidad de compartir su pasión por la música. Además, habló sobre la conexión con las nuevas generaciones y la importancia de ser fieles a sus raíces. La banda se encuentra en un momento de gran actividad creativa, con el lanzamiento inminente de su nuevo álbum y la preparación del concierto 6X6. El cantante y guitarrista expresó su orgullo por el trabajo realizado y su entusiasmo por compartirlo con el público. La expectativa es alta, y se espera que el concierto en Obras sea un evento inolvidable, un viaje a través de la historia musical de Las Pelotas





