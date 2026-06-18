Las parejas de los jugadores argentinos: historias de amor, fama y superación en el Mundial 2026

Un recorrido por las vidas personales de los rostros que acompañan a la Selección Argentina en el Mundial 2026, desde Antonela Roccuzzo hasta Valentina Cervantes, incluyendo detalles de sus relaciones, proyectos independientes y el rol que juegan en la carrera de los futbolistas.

La Selección Argentina de fútbol ha capturado la atención no solo por su desempeño en la cancha, sino también por el interés que despiertan las parejas de sus jugadores, conocidas popularmente como las WAGs (Wives and Girlfriends).

Tras el triunfante debut del equipo en el Mundial 2026, los medios y las redes sociales han puesto el foco en estos rostros que acompañan a los futbolistas, documentando su llegada a territorio norteamericano, sus experiencias personales y la expectativa que rodea la competencia. Figuras como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi; Camila Galante, pareja de Ángel Di María; Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández; Mandinha Martínez, esposa de Lisandro Martínez; y Tini Stoessel, famosa cantante y novia de Sebastián Driussi, han sido protagonistas de este seguimiento.

Muchas de ellas viajaron para apoyar a sus parejas desde el inicio del torneo, compartiendo imágenes y momentos cotidianos que reflejan la vida familiar en medio de la alta exigencia deportiva. La historia detrás de cada relación tiene sus particularidades: por ejemplo, Messi y Antonela Roccuzzo se conocieron en la infancia a través de Lucas Scaglia, primo de ella y compañero de fútbol del astro.

Según se narra en el documental dirigido por Álex de la Iglesia, Messi quedó impactado desde pequeño por la presencia de Antonela. Tras una larga amistad y un noviazgo a distancia, formalizaron su relación en 2009. Después del Mundial Sudáfrica 2010, Antonela se trasladó a España para vivir con Messi, dejando estudios como el de Comunicación para estar a su lado, aunque siempre cultivó el aprendizaje del inglés. Juntos tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Aunque en 2023 anunciaron una separación breve, se reconciliaron y volvieron a comprometerse formalmente en diciembre del mismo año en una boda íntima en la estancia El Dok Haras. Por otro lado, Valentina Cervantes, aunque mantiene un perfil bajo a comparación de otras, es muy reconocida por su presencia en redes. Es madre de dos hijos, Nina y Theo, junto a Enzo Fernández. Originaria de Córdoba, Argentina, ha acompañado al mediocampista en distintas etapas, desde River Plate hasta Europa.

Tras una temporada de turbulencia después del Mundial de Qatar, la pareja reafirmó su vínculo y hoy avanzan como familia. Camila Galante, ex pareja de Ángel Di María, también acaparó titulares. Tras más de cinco años de relación y una convivencia en Inglaterra durante la etapa de Di María en el Manchester United, su ruptura en diciembre de 2022 fue mediática. Se informó que Camila incluso intentó acciones legales para reclamar una compensación económica, sin éxito.

Mandinha Martínez, esposa del central Lisandro Martínez, ha sabido llevar una vida discreta pese a la fama de su esposo. Oriunda de Córdoba, estudió Economía sin terminarla y se dedicó a emprendimientos relacionados con bienestar y nutrición. Su activa presencia en redes la ha hecho muy popular entre los seguidores.

Finalmente, Tini Stoessel, la cantante argentina, ha estado en el ojo público no solo por su carrera musical sino por su relación con delantero Valentín Castellanos, aunque en los últimos tiempos se habla de un vínculo con otro jugador. Estos casos retratan la diversidad de experiencias: desde historias de amor de larga data que superan obstáculos, hasta separaciones conflictivas y reconstrucciones familiares.

Las WAGs argentinas muestran una gama de perfiles: algunas priorizan su intimidad, otras aprovechan las redes para lanzar marcas o impulsar causas; todas, sin embargo, están presentes en el ámbito del fútbol como pilares emocionales de los deportistas. Su papel trasciende lo meramente espectacular: son testigos directos de la intensa rutina de viajes, presiones y sacrificios que implica ser futbolista de élite.

En el contexto del Mundial 2026, su acompañamiento cobra mayor relevancia, ya que el torneo se disputa en Estados Unidos, un país lejano geográficamente, lo que implica largas estadías y una mayor exposición mediática. Las imágenes de sus llegadas, los videos de apoyo desde las gradas y los mensajes de aliento en redes forman parte del relato colectivo que acompaña a la selección.

La prensa internacional suele analizar el impacto de las WAGs en la imagen pública de los jugadores y en la dinámica de los vestuarios, aunque en el caso argentino parece haber un equilibrio entre la vida privada y el respeto a la esfera deportiva. Muchas de ellas han logrado construir carreras independientes, sea en el mundo digital, en la moda o en proyectos de bienestar, sin depender únicamente de la fama de sus parejas.

Este fenómeno refleja un cambio social: las figuras femeninas asociadas al deporte ya no son solo espectadoras, sino protagonistas con voz propia. En resumen, las historias de amor, amistad, maternidad y superación personal que rodean a estos futbolistas configuran un mosaico tan interesante como lo es el propio desenvolvimiento de la selección en la competencia.

Cada gol, cada celebración, tiene detrás un entramado de apoyos familiares que, aunque a veces queda en segundo plano, resulta fundamental en la vida de estos atletas. La cobertura periodística de estos aspectos, lejos de frivolizar, humaniza a los personajes y permite conectar con su faceta más íntima. El Mundial 2026 no será solo una batalla por la copa, sino también un escenario donde se pondrán a prueba los lazos afectivos bajo la presión del máximo evento futbolístico





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