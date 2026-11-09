Las Palmas viste la camiseta del Tenerife en homenaje póstumo a Jesús de Miguel

UD Las Pays rinde emotivo tributo a Jesús de Miguel vistiendo la camiseta del Tenerife. Un acto de solidaridad único en la Segunda División tras el fallecimiento del futbolista.

El Club Deportivo Tenerife sufrió una tragedia inesperada el último martes tras el fallecimiento de su futbolista, Jesús de Miguel, ocurrido a causa de una colisión durante un encuentro. Como gesto de solidaridad institucional y emocional, su eterno rival, UD Las Palmas, decidió vestir la camiseta blanca con franja azul de su adversario habitual durante su partido frente al Eldense. Este evento tuvo lugar en el estadio Gran Canaria dentro del marco de la Segunda División, rompiendo una larga tradición de rivalidad para priorizar el respeto y el duelo compartido.

Detalles del Homenaje en Gran Canaria

La UD Las Palmas alineó a sus jugadores con la equipación titular del CD Tenerife, un cambio visual que trasciende lo deportivo para convertirse en un mensaje de unidad. Inicialmente, todos los jugadores lucieron una variante especial de la camiseta con la leyenda "siempre en nuestros recuerdos" impresa en el pecho. Además, el capitán del equipo canario, Kirian Rodríguez, portó un brazalete dedicado específicamente a la imagen de Jesús de Miguel. Este conjunto de gestos visuales permitió que el estadio entero fuera testigo de un tributo visualmente impactante y profundamente respetuoso.

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Desarrollo del Parto y Minuto de Silencio

La ceremonia no se limitó a la indumentaria, sino que se integró en el desarrollo reglamentario del encuentro ante el Eldense. Se suspendió el juego durante un minuto de silencio previo al pitido inicial, permitiendo que jugadores, cuerpo técnico y aficionados rindieran su último adiós. Más tarde, a los nueve minutos del partido, se detuvo la acción nuevamente para rendir homenaje al número que utilizaba De Miguel en la cancha. En ese momento, se escuchó un aplauso prolongado y unánime desde las gradas hasta el terreno de juego, consolidando el ambiente de recogimiento.

Contexto de la Tragédia Deportiva

La muerte de Jesús de Miguel fue consecuencia directa de un choque violento ocurrido el último martes contra Jesús Owodo, arquero del Club Deportivo Andorra. Este incidente provocó una profunda conmoción en el ámbito futbolístico español, destacando la fragilidad de los deportistas y la importancia de la seguridad en las canchas. La colaboración entre rivales históricos como Las Palmas y Tenerife ilustra cómo la comunidad deportiva puede unir sus fuerzas ante tragedias personales irreparables, superando las barreras de la competencia deportiva habitual.

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Relación Histórica entre los Clásicos Canarios

Este gesto adquiere una relevancia especial considerando la escasa intersección histórica entre ambos clubes. Los equipos coincidieron muy poco en la misma categoría, con un vacío de 16 años en divisiones inferiores. Solo se enfrentaron dos veces en la Primera División, específicamente durante la temporada 01/02. Aunque la prensa deportiva recuerda pocos episodios de violencia entre los aficionados de ambos clubes, la pica competitiva es evidente. Este acto de compañerismo en el Gran Canaria representa un capítulo único en la historia reciente del fútbol insular.

Impacto y Legado del Acto Solidario

La decisión de la UD Las Palmas de utilizar la camiseta del CD Tenerife deja un legado permanente de empatía en la Segunda División. Al evitar el uso de su propia equipación, el equipo local eliminó cualquier posibilidad de interpretación errónea o tensión derivada del contexto de la derrota del rival. El gesto refuerza la importancia de los valores humanos por encima de los resultados deportivos. La comunidad futbolística española reconoce este acto como un precedente necesario para la dignidad en momentos de luto institucional compartido entre entidades vecinas.