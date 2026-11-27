El filme de Clarisa Navas estrena en la sala Cacodelphia tras su estreno en plataformas en 2020, explorando identidad sexual y arquitectura urbana en Corrientes.

El largometraje Las mil y una, obra de la directora correntina Clarisa Navas, cerrará este domingo el ciclo de cine queer SOY Diversidad en la sala Cacodelphia, ubicada en el microcentro de Buenos Aires. La cinta, que fue estrenada originalmente en plataformas digitales durante el año 2020, regresa a la pantalla grande para ofrecer una mirada íntima y directa sobre la disidencia sexual.

Trama y escenario en Las mil viviendas

La película está protagonizada por Sofía Cabrera, Ana Carolina García y Mauricio Vila, y toma como escenario principal el complejo habitacional social Las mil viviendas en la provincia de Corrientes. Este lugar, construido a mediados y a finales de la década de 1970, funciona como un elemento narrativo clave que influye directamente en las relaciones y conflictos de los personajes.

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La historia sigue a Iris, Renata y Darío, quienes forman una especie de brigada queer enfocada en el descubrimiento sexual, el placer y la lucha por cumplir sus deseos. La trama se desarrolla entre complicidades, prejuicios sociales y las hostilidades derivadas del machismo en una sociedad heteronormada, donde el barrio no es solo un fondo, sino una parte activa de la narrativa.

El deporte como espacio de libertad

Clarisa Navas explica que la elección del barrio Las mil viviendas se debe a sus propias experiencias de vida y a las de sus amigos cercanos. La directora señala que crecer en una provincia donde ciertos barrios son percibidos desde Buenos Aires como de clase baja, pero que en su contexto local tienen una dinámica de clase media en decadencia, transforma radicalmente la forma de relacionarse y experimentar el deseo.

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El deporte, específicamente el básquet, emerge en el filme como una vía esencial de expresión corporal y mental. Navas destaca que en Corrientes el deporte ha sido históricamente un espacio de reunión donde personas de diversos orígenes y sexualidades pueden existir más libremente, inventando nuevas formas de interacción social fuera de los ámbitos tradicionales.

Adolescencia y construcción identitaria

La realizadora enfatiza que la adolescencia es un período de fragilidad donde se cimientan aspectos determinantes de la vida futura. Para Navas, existe una gran carencia de imaginarios sobre cómo habitar la sexualidad disidente, y el cine busca ofrecer marcos de posibilidad que permitan sentir que ciertos deseos pueden tener un curso propio y menos restrictivo.

La cinta aborda temas como la investigación en internet para el aprendizaje sexual, las técnicas masturbatorias entre amigas y los rumores hostiles hacia Renata, a quien acusan injustamente de tener sida y de conducta promiscua. Iris, fascinada por ella, aprende lecciones cruciales sobre desapego emocional y autonomía, destacando la amistad como refugio ante la discordia del mundo circundante.