Las marcas chinas aceleran en el mercado argentino con autos eléctricos e híbridos récord en ventas y autonomía

Las marcas de origen chino alcanzan 8,5% de participación en el mercado automotor argentino, con un crecimiento del 560% en vehículos electrificados. Mientras el mercado total retrocede, empresas como Leapmotor y Chery lanzan modelos de alta autonomía y se expanden directamente.

El mercado automotor argentino experimenta un crecimiento significativo en la participación de marcas chinas ,尤其是 en el segmento de vehículos eléctricos e híbridos . Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), las marcas de origen chino comercializaron cerca de 21.000 unidades, alcanzando una participación de mercado del 8,5%, un récord histórico y siete veces más que las 3000 ventas registradas en mayo de 2025, cuando su cuota era del 2%.

Este impulso se refleja también en el desempeño de Leapmotor, que inició la preventa de su modelo B10 ultra-híbrido en el país, con un volumen inicial de 1800 unidades, según declaró la directora de la marca para la Argentina. Además, el grupo Chery ampliará su oferta en el mercado local a través de una filial directa, independiente de sus acuerdos existentes, para comercializar sus SUV eléctricos e híbridos.

En el acumulado de cinco meses, el sector patentó más de 3500 unidades de estas características, registrando un aumento del 560% respecto al mismo período de 2025, lo que subraya una acelerada adopción de tecnologías más limpias. Sin embargo, el contexto general del mercado automotor presenta un panorama contrastante. A nivel total, las ventas de autos 0 km mostraron una baja en los últimos meses, con junio señalado como el peor mes del año en volúmenes.

Desde enero, se acumularon 116.087 ventas financiadas, lo que representa un retroceso del 10,3% en comparación con los primeros cinco meses de 2025. Esta caída se produce a pesar de las facilidades crediticias y los planes de financiación, indicando cierta contracción en la demanda global.

Mientras tanto, las marcas chinas logran ganar terreno rápidamente, especialmente con modelos eléctricos e híbridos que combinan autonomía y rendimiento destacados, como el nuevo vehículo eléctrico chino que anuncia una autonomía superior a los 1000 kilómetros y 1100 caballos de fuerza, un hito en el segmento. La estrategia de las empresas chinas en Argentina se basa en una propuesta agresiva de precio, tecnología y autonomía, apuntando a un segmento que valore la eficiencia energética y el ahorro a largo plazo.

La preventa del Leapmotor B10 ultra-híbrido con 1800 unidades iniciales y la expansión directa de Chery muestran la confianza de estos fabricantes en el potencial del mercado local. A pesar de la desaceleración general, el nicho de vehículos electrificados sigue una curva de crecimiento exponencial, impulsado por la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles y por la mejora en la infraestructura de carga.

Este escenario sugiere que, en los próximos años, las marcas chinas podrían consolidarse como actores dominantes en el segmento de autos eléctricos y híbridos en Argentina, siempre que mantengan el ritmo de innovación y adaptación a las preferencias del consumidor local





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