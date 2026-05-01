Las Inversiones en Pesos Superan al Dólar: Análisis del Mercado Financiero

La baja de tasas impulsa la demanda de instrumentos en pesos, generando ganancias en dólares y anticipando un nuevo nivel para el tipo de cambio. Se analiza el comportamiento de bonos como el TY30P y la colocación exitosa de deuda en dólares.

Las inversiones en instrumentos en pesos están superando al dólar , impulsadas por la reciente baja de tasas de interés. Títulos como el TY30P y el Boncap ofrecen rendimientos atractivos, atrayendo capital y ejerciendo presión al alza sobre el tipo de cambio.

Al mismo tiempo, existe un interés significativo en la deuda soberana y corporativa denominada en dólares. La reducción de las tasas en pesos ha provocado un cambio en la estrategia de inversión, con instrumentos como la letra S30N6 (26,9% anual) y la X30N6 (0,11% más inflación) reflejando expectativas de inflación contenidas.

El bono T30A7, con un rendimiento del 29,7% anual, indica que el mercado anticipa una inflación anual del 29,7%, superior a la proyección del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del 24,2%. Los analistas sugieren que la inflación a 12 meses podría ser menor de lo esperado por el mercado y el REM.

El bono TY30P, con vencimiento en 2030, está ganando popularidad entre los inversores debido a su tasa del 29,5% anual y la opción de venta (put) que ofrece flexibilidad. Su cotización ha aumentado de $116,60 a $121 en el último mes, coincidiendo con la caída de la tasa Tamar (22,5% anual). Se espera que la cotización del bono continúe aumentando si las tasas de interés en pesos siguen bajando.

Un escenario de recuperación económica sostenida podría llevar a una desaceleración de precios y tasas de interés más bajas, lo que haría que el TY30P sea aún más atractivo. Desde su emisión en junio de 2025, el bono ha generado una rentabilidad del 35,75%, superando la devaluación del peso y resultando en una ganancia del 12,5% en dólares.

El mercado anticipa un nuevo nivel para el dólar, posiblemente entre $1.450 y $1.500, lo que podría mejorar la competitividad de las exportaciones, aumentar los ingresos por la cosecha y la recaudación fiscal. La campaña agrícola 2025/26 muestra resultados prometedores, con una cosecha proyectada de 170 millones de toneladas y buenos precios para el trigo, la soja y el maíz.

Se espera que las liquidaciones récord del campo presionen las tasas a la baja y el tipo de cambio al alza. Argentina ha tenido éxito en la colocación de bonos AO27 y AO28 en dólares, superando las expectativas del gobierno con u$s848 millones colocados. En abril, se colocaron u$s1.700 millones en bonos corporativos y provinciales.

Se anticipa un récord de liquidaciones del campo en mayo, con exportaciones que podrían superar los u$s10.000 millones, lo que podría generar un exceso de liquidez en el mercado y una mayor presión a la baja sobre las tasas de interés y al alza sobre el tipo de cambio





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inversiones En Pesos Dólar Tasas De Interés Bonos Inflación Mercado Financiero TY30P Deuda Soberana Liquidaciones Del Campo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BONOS, ACCIONES y PLAZO FIJO: qué IMPUESTOS hay que pagar por INVERSIONESAntes de posicionarse en algún instrumento, es necesario conocer si la compraventa, los intereses o los dividendos están alcanzados por impuestos nacionales. Los detalles.

Read more »

Milei apuntó contra los periodistas: 'Las barbaridades que dicen no las vi nunca'Equipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

Gonzalo Heredia rompió el silencio sobre los rumores de separación de Brenda GandiniEl actor habló en medio de las versiones que circularon durante las últimas horas.

Read more »

Qué ofrece Takenos: una aplicación “que resuelve muchas de las dificultades que la gente tiene al acceder a la...Lucas Posada sobre las inversiones

Read more »

Colectivos: las empresas se comprometieron a normalizar las frecuencias pero habrá nuevos aumentosEl Gobierno regularizó el pago de los subsidios correspondientes al sector y destrabó parcialmente un conflicto que venía afectando la calidad del servicio.

Read more »

Cuáles son las provincias a las que las grandes inversiones les dan la espaldaHay hoy 11 distritos que, por ahora, no tienen previstos proyectos en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que viene impulsando el Gobierno

Read more »