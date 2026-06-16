Las empresas argentinas están buscando capitalizar una dinámica cultural fuerte y el resultado dependerá de cómo se ordene la experiencia.

Las empresas argentinas se preparan para el Mundial 2026 con iniciativas para fomentar el espíritu de equipo y la cultura corporativa . Un relevamiento de Great Place To Work Argentina reveló que la mayoría de los colaboradores consideran que la forma en que su empresa gestione el Mundial influirá en su satisfacción laboral.

Las empresas están ofreciendo flexibilidad horaria, sorteos y regalo de camisetas oficiales, entre otras iniciativas. La empresa que se está destacando en esta materia es la que ha integrado el Mundial 2026 a una campaña de comunicación interna vinculada con los 25 años de la compañía.

La compañía ambientó sus instalaciones con los colores de la camiseta argentina, armó un calendario de encuentros con sus empleados y, en coincidencia con el partido versus Austria, activó activaciones de comunicación interna, intercambio de figuritas y acciones solidarias vinculadas con ONGs y con el Hogar Buenos Aires. Las empresas están buscando capitalizar una dinámica cultural fuerte y el resultado dependerá de cómo se ordene la experiencia.

Cualquier iniciativa tiene que partir de la libertad y la comunicación previa será clave para explicar qué roles tendrán flexibilidad, cuáles deberán sostener la operación y cómo se garantizará la continuidad ante situaciones urgentes. Los líderes deben participar, dar ejemplo y marcar el tono para que estas acciones puntuales se hagan bien y generen mejoras concretas en clima laboral, networking interno y satisfacción





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