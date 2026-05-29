Las dudas de Argentina rumbo al Mundial 2026: lesiones, recuperaciones y el desafío de repetir la gloria

A pesar de ser el campeón vigente, la selección argentina enfrenta incertidumbres por lesiones y bajo rendimiento de jugadores clave. Scaloni deberá tomar decisiones difíciles para conformar un equipo competitivo.

La selección argentina campeona del mundo enfrenta un escenario complejo de cara al Mundial 2026 . Aunque el equipo cuenta con una base sólida, las lesiones y la falta de ritmo competitivo de varios futbolistas clave generan dudas en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni .

A diferencia de 2022, donde llegaron con un grupo consolidado y en buena forma, ahora el panorama es más incierto. Jugadores como Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero y Nicolás González no llegan en plenitud física. Tampoco lo hacen Emiliano Martínez ni Nicolás Paz, quienes arrastran molestias o han tenido poca continuidad.

Scaloni, consciente de que no puede repetir los problemas de última hora que tuvo antes de Qatar, se ha tomado hasta el límite reglamentario para anunciar su lista definitiva, con la esperanza de que todos estén disponibles y en condiciones óptimas. El mediocampo también presenta interrogantes. Alexis Mac Allister completó una temporada discreta en Liverpool, mientras que Rodrigo De Paul eligió un destino que, pese a su entrega en los entrenamientos, limita su roce con la élite.

Lisandro Martínez, después de superar un calvario de lesiones, regresó al Manchester United el 13 de abril, pero fue suspendido tres fechas y solo sumó minutos en los tres últimos partidos de la Premier. Giovani Lo Celso reapareció en Betis el 12 de abril y desde entonces no completó 90 minutos. Nicolás Tagliafico perdió la titularidad en Lyon tras una expulsión que le costó tres fechas. Thiago Almada, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, ha tenido escasa participación.

Y Lionel Messi, pese a su calidad, se recupera de una fatiga en el isquiotibial izquierdo y cumple 39 años en pleno torneo. Los sabios dicen que las soluciones no siempre están a la vista, pero ojalá haya muchas más certezas de las que se perciben. En este contexto, Enzo Fernández aparece como el jugador argentino en mejor forma gracias a su gran presente en Chelsea.

Además, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Valentín Barco, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y el Flaco López son algunos de los que han mostrado un nivel aceptable. Sin embargo, la dependencia de figuras como Ángel Di María, quien parece irremplazable, y la necesidad de que jugadores como Exequiel Palacios, Facundo Farías o Alejandro Garnacho den un paso al frente, hacen que el recambio sea más amplio que en 2022.

Si bien Argentina tiene una paleta más rica en opciones, el Mundial exige respuestas inmediatas en un torneo de ocho partidos. La memoria reciente indica que en Qatar lograron estabilizarse sobre la marcha, pero dos rayos no suelen caer en el mismo lugar. Scaloni y su cuerpo técnico confían en que la inteligencia colectiva y el espíritu del grupo vuelvan a ser diferenciales, pero las dorses y urgencias en la enfermería invitan a la cautela





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