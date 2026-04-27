Las celebridades brillan en la gala de moda con looks impactantes y tendencias actuales

La alfombra roja de la gala de moda reunió a las figuras más influyentes de la televisión y el streaming, mostrando looks impactantes y tendencias actuales. Desde vestidos con colas espectaculares hasta conjuntos osados y elegantes, las celebridades demostraron su estilo único en un evento lleno de glamour.

La gala de moda más esperada del año reunió a las celebridades más influyentes de la televisión y el streaming en una alfombra roja llena de glamour y estilo.

Carolina Pampita Ardohain, nominada en la categoría de mejor estilo femenino en big show por su trabajo en Los 8 escalones, cautivó a todos con un vestido negro y blanco a lunares que incluía una cola espectacular, demostrando por qué es una de las figuras más destacadas de la moda local. Zaira Nara, por su parte, volvió a demostrar su audacia con un look transparente de El camarín, consolidando su reputación como una de las influencers más atrevidas del momento.

La modelo está nominada en la categoría de mejor influencer de moda, y su presencia en la gala fue un recordatorio de su influencia en las tendencias actuales. La elegancia fue otro de los temas centrales de la noche, y Susana Roccasalvo fue una de las invitadas que mejor representó este estilo.

La actriz lució un conjunto sofisticado que combinaba una falda en color chocolate con una camisa blanca y un cinturón dorado, creando un look impecable que destacó entre los asistentes. Los brillos también fueron una de las tendencias más populares de la gala, y Zuzu Coudeu eligió un conjunto de dos piezas que resaltó su figura y su estilo único.

Por otro lado, las panelistas de A la Barbarossa, Pia Shaw y Analía Franchín, optaron por looks total black, demostrando que el negro sigue siendo un clásico atemporal en el mundo de la moda. Entre las nominadas, Stephanie Demner también llamó la atención con un vestido blanco de Atelier Pucheta - Paz, que destacó por su drapeado, sus mangas largas y una imponente falda sirena con plumas a tono.

Marta Fort, nominada en la categoría de mejor estilo en redes, también eligió el blanco para su aparición en la alfombra roja, vistiendo un vestido de Claudia Arce que la hizo brillar. Mientras tanto, en Italia, los trabajadores del Teatro La Fenice expresaron su profunda consternación por los dichos de Beatrice Venezi, mostrando el malestar que existe en el mundo del arte y la cultura.

Por otro lado, Rocío Marengo ha encontrado un nuevo rumbo en su vida, equilibrando la maternidad, su programa de televisión y su gran historia de amor, demostrando que la vida puede ser plena y llena de sorpresas





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