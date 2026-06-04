El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta problemas con su declaración jurada patrimonial, ya que no logra cuadrar gastos e ingresos por entre 300 a 400 mil dólares.

Las billeteras virtuales entregaron un montón de información de Adorni a Lijo y podría complicar a Milei con Libra . El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta problemas con su declaración jurada patrimonial, ya que no logra cuadrar gastos e ingresos por entre 300 a 400 mil dólares.

Según fuentes con acceso a la causa, la información sobre Adorni es previa y posterior a la criptoestafa de febrero del año pasado. El juzgado de Ariel Lijo entró en ebullición con la presentación, que podría ramificarse en el caso más urticante para los Milei. El caso Libra lo tiene en su poder el juez Marcelo Martínez di Giorgi, que es muy cercano a Lijo y con esta nueva información se vería obligado a incomodar al primer mandatario.

El contacto informal de Adorni con el juzgado de Lijo sugiere que lo están tratando de auxiliar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos. El juez Lijo dijo que 'Soy un hombre de Estado no voy a afectar la gobernabilidad', pero en el mundillo judicial se comenta que el jefe de Gabinete no se está dejando ayudar y que ahora con esta información se abrió otro foco de incendio que podría chamuscar al propio presidente Milei.

La otra interpretación es que Adorni mandó un mensaje envenenado a los hermanos Milei al poner en circulación la entrega de datos de billeteras virtuales. El entonces vocero de Adorni fue uno de los invitados al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de Libra y además iba a ser figura estelar de la frustrada edición 2025.

Adorni demora la declaración jurada porque teme que le aparezca otro 'constructor' con gastos siderales que el jefe de Gabinete no quiere renunciar por una especulación absolutamente personal, que no incluye una lectura política sobre el daño que le causa al gobierno y al presidente.

'Afuera es peor', argumenta el jefe de Gabinete. El problema que tiene su declaración jurada es que no logra cuadrar gastos e ingresos por entre 300 a 400 mil dólares, como le habrían informado del propio juzgado.

Adorni habría comentado canchero en el gobierno que iba a conseguir personas que le firmen un mutuo donde constaba que le prestaban esas sumas, pero al parecer todavía no logra encontrar un valiente que se arriesgue a la exhaustiva auscultación mediática que se espera sobre quienes aparezcan en la declaración, como paso con el constructor y la escribana. Por eso, los últimos trascendidos son que esté inclinándose al mundo de las cripto para justificar sus gastos con ingresos muy bajos y sin actividad privada conocida.

'En rigor lo que destapó el caso Adorni es el sistema de sobresueldos del gobierno de Milei', afirmó a LPO un dirigente libertario





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