Jóvenes y organizaciones se reúnen el sábado 21 en la Casa por la Identidad para planificar la próxima búsqueda de 300 nietos y la transmisión de memoria histórica.

El sábado 21, la organización Abuelas de Plaza de Mayo junto al proyecto Identidad en redes y el Grupo de Trabajo de CLACSO, convocará a jóvenes estudiantes y activistas para una jornada especial en la Casa por la Identidad, ubicada en la ex ESMA de la Avenida Libertador 8151. Este encuentro federado, titulado Las Abuelas y la posta generacional, tiene como objetivo central articular fuerzas intergeneracionales para fortalecer las estrategias de búsqueda de los casi 300 nietos que aún permanecen desaparecidos.

La iniciativa busca establecer un diálogo directo con las nuevas generaciones que colaboran desde universidades, filiales regionales y espacios barriales, con el propósito de proyectar acciones concretas de cara al 50 aniversario de la asociación, fecha que se cumplirá en octubre del año próximo. Este esfuerzo conjunto surge de la necesidad de adaptar los métodos de investigación y difusión a las realidades actuales, asegurando que la memoria colectiva y el derecho a la identidad sigan siendo causas prioritarias para la sociedad civil.

Also read Posaba con globos para las fotos de su boda, el viento casi la hace volar y se volvió viral

Testimonios de la búsqueda actual

Camila Gómez Parodi, nieta de Sonia Torres y miembro del área de prensa de la filial Córdoba, participará activamente en el evento para destacar la urgencia de que su generación asuma un rol protagónico en la historia. Gómez Parodi busca a su primo, hijo de su tía Silvina, quien sigue desaparecido, y enfatiza que la tarea de las Abuelas debe situarse en el presente, reconociendo que los nietos buscados son ahora personas adultas con sus propias familias.

Gómez Parodi advierte sobre la complejidad de encontrar a personas que han construido vidas con una identidad falseada durante décadas, muchas de ellas con hijos de la misma edad que los jóvenes activistas. Desde su perspectiva, la clave está en sembrar preguntas y acercar historias para construir puentes que permitan a estas personas contactar a la organización, entendiendo que los derechos no aparecen solos y que la organización es fundamental para defenderlos.

Advertisement

María Margaritini, estudiante de psicología de la Universidad Nacional de Rosario, aporta su experiencia práctica al señalar el fenómeno de jóvenes que consultan por la identidad de sus padres, quienes dudan en presentarse por temor a lastimar a sus familias de crianza. Margaritini destaca la capacidad de Abuelas para dialogar con cada época mediante el uso de la música, el teatro y la extensión universitaria, recordando que los desaparecidos fueron jóvenes que querían un país mejor.

Estrategias y herramientas digitales

Juliána Ordenavia, desde Corrientes y estudiante de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, participará articulando su militancia a través del programa Sociales en Comunidad. Ordenavia contrasta el desconocimiento inicial encontrado en su provincia de origen con la alta predisposición de los vecinos porteños para escuchar, proponiendo incorporar lenguajes contemporáneos como TikTok y reels para la difusión de las búsquedas.

La joven activista asume una responsabilidad vital frente a la disminuida cantidad de fundadoras originales, señalando que la posta generacional ahora recae en las nuevas cohortes para sostener la lucha. Esta postura se alinea con la propuesta de salir de los círculos convencionales para generar conversaciones en escuelas, universidades y espacios digitales, donde hoy se construye gran parte de la opinión pública y el pensamiento crítico.

Programación y talleres especializados

La jornada, que comenzará a las 10, ofrecerá una estructura dinámica que incluye mesas expositivas sobre el uso de fuentes, nuevas tecnologías y estrategias de educación, paralelamente a talleres culturales de freestyle y gráfica. Estas actividades buscan combinar la rigurosidad académica con expresiones artísticas que faciliten la apropiación de la historia por parte de los asistentes más jóvenes.

Advertisement

Además, se realizarán talleres de análisis centrados en la construcción de preguntas colectivas, específicamente orientados a la lectura y comprensión de partidas de nacimiento y fe de bautismo. Este componente técnico es esencial para empoderar a los voluntarios en la tarea diaria de rastreo de datos, garantizando que la búsqueda de la verdad se sostenga con herramientas precisas y conocimiento especializado transferido de una generación a otra.