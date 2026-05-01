Larreta responde a De Andreis por acusaciones de 'socialismo' en el Pro

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó las acusaciones del diputado Fernando De Andreis, quien lo vinculó con una deriva hacia el socialismo en el partido Pro. La disputa interna expone una crisis de identidad en el espacio político fundado por Mauricio Macri.

La tensión interna en el partido Pro se ha intensificado tras las declaraciones del diputado nacional Fernando De Andreis , quien acusó al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de haber orientado al partido hacia el socialismo durante sus ocho años de gestión en la ciudad de Buenos Aires.

Larreta respondió con firmeza, calificando las acusaciones de “una joda” y recordando la participación de Mauricio Macri y el propio De Andreis en la aprobación de la ley para la integración y urbanización de la Villa 31 en 2009, un proyecto que, según Larreta, podría considerarse “bien socialista”. El exalcalde defendió su gestión, destacando que el financiamiento para la integración de la Villa 31 provino en gran medida de la venta de terrenos en Catalinas, generando un “círculo virtuoso” y no utilizando exclusivamente fondos de los contribuyentes.

De Andreis, en una publicación en redes sociales, había expresado su preocupación por un “murmullo socialista” dentro del Pro, señalando una confusión de creencias e ideas contradictorias que dificultan la identificación del partido por parte de la ciudadanía. Criticó una supuesta desviación hacia una visión socialista de la política, atribuyéndola en gran medida a la gestión de Larreta y a una fallida coalición dentro de Juntos por el Cambio.

El diputado argumentó que esta desviación ha dañado al Pro y lo ha acercado al peronismo. Larreta, por su parte, descartó la posibilidad de reunirse con el partido amarillo, reafirmando su decisión de competir de forma independiente en las próximas elecciones y revelando una falta de comunicación con el expresidente Macri y Patricia Bullrich desde hace más de un año.

La disputa interna se hizo aún más evidente durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, donde el bloque del Pro se abstuvo de realizar preguntas, lo que provocó críticas internas y expuso una profunda discusión sobre la identidad del partido. La controversia no se limita a una lucha de liderazgo, sino que plantea la necesidad de redefinir el rumbo del Pro, debatiéndose entre un perfil más liberal, impulsado por figuras como De Andreis, y una vocación de amplitud que busca mantener la diversidad ideológica dentro del espacio político.

El futuro del Pro pende de la resolución de esta tensión, con la incertidumbre sobre si logrará superar esta interna sin fracturarse y manteniendo su relevancia en el panorama político argentino. La falta de diálogo y la exposición pública de las diferencias amenazan con debilitar aún más al partido fundado por Mauricio Macri





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Horacio Rodríguez Larreta Fernando De Andreis Pro Mauricio Macri Política Argentina Interna Pro Socialismo Villa 31

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bullrich busca reconstruir la alianza PRO-LLA de cara a 2027 en CABALa senadora Patricia Bullrich intenta acercarse a Mauricio Macri y a La Libertad Avanza para presentar su candidatura a jefa de gobierno porteño en 2027, generando especulaciones sobre una posible alianza y la definición de candidatos dentro del PRO.

Read more »

Periodistas acreditados regresarán a Casa de Gobierno tras levantamiento de 'zona de exclusión'El gobierno confirmó que los periodistas acreditados podrán volver a trabajar en la Casa de Gobierno desde la próxima semana, luego de que se levantara la 'zona de exclusión' impuesta por el presidente Javier Milei. La medida, que había generado polémica, permitirá el regreso de todos los profesionales, incluyendo a aquellos acusados de ser 'financiados por Rusia'. La reapertura de la Sala de Prensa fue celebrada como un avance para el periodismo crítico y la democracia.

Read more »

AAETA anuncia mejoras en la frecuencia de los colectivos tras reunión con el GobiernoEl presidente de AAETA, Luciano Fusaro, confirmó que la frecuencia de los colectivos mejorará gracias a un adelanto de parte de la deuda con las empresas. Aunque no se especificó el monto, se menciona una deuda de $128.000 millones. Además, se anunció una mesa técnica para actualizar el marco normativo y considerar el aumento del gasoil. No hay confirmación de aumento en tarifas para líneas nacionales, pero sí en CABA y Provincia de Buenos Aires.

Read more »

Mahiques logra aprobación de concurso judicial con candidatos vinculados al peronismo y al PROEl ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, logró la aprobación del Concurso 442 para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde se negociaron candidatos vinculados al peronismo y al PRO. Las ternas incluyen nombres con conexiones políticas y cambios en el orden de mérito que generaron controversia.

Read more »

Tensión entre el gobierno y la senadora Emilia Orozco por críticas a Gustavo SáenzEl gobierno enfrentó a la senadora salteña Emilia Orozco (LLA) por sus críticas al gobernador Gustavo Sáenz, un aliado clave para aprobar la reforma electoral. La disputa surgió durante un evento económico en el Palacio Libertad, donde Lule Menem le reprochó sus declaraciones. Orozco, triunfadora en las elecciones de octubre, se perfila como una amenaza para la reelección de Sáenz. El acuerdo entre La Libertad Avanza y el gobernador salteño, mediado por Luis Caputo, se ve afectado por las posturas de Orozco, que cuestiona el fin de las PASO.

Read more »

Gobierno y empresas de transporte acuerdan pago parcial de subsidios para normalizar frecuenciasTras una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte, las empresas de colectivos anunciaron que el Gobierno pagará parte de los subsidios adeudados, lo que permitirá mejorar las frecuencias del servicio. Sin embargo, advierten que la situación sigue siendo crítica y que se conformará una mesa técnica para revisar el esquema tarifario y los costos operativos.

Read more »