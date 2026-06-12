Lanzan nuevo anticipo de Popstars en Telefe

El canal de las pelotas ha lanzado un nuevo anticipo de Popstars, el reality que promete revolucionar la pantalla muy pronto. El programa busca repetir la fórmula de la edición anterior, pero adaptada a la era digital.

El canal de las pelotas lanzó un nuevo anticipo de Popstars , el reality que promete revolucionar la pantalla muy pronto. ¡Falta cada vez menos! que prepara su gran regreso a la televisión abierta y su debut en el streaming de la mano de Disney+ .

Aunque el debut sigue sin fecha confirmada, el canal ya oficializó el jurado que evaluará a los participantes. Tal como había anticipado Ángel de Brito, el exigente tribunal encargado de formar la próxima banda pop estará integrado por personalidades reconocidas que buscan reunir a un grupo de personas (generalmente 5) que tengan química, talento y una imagen que funcione en conjunto. El premio no es solo ganar, sino grabar un disco, filmar videoclips y realizar giras nacionales.

En nuestro país, el programa fue un fenómeno social a principios de los 2000, gestionado por la productora RGB, de donde salieron algunas de las bandas más exitosas de la época. Para esta nueva edición en Telefe, el canal busca repetir la fórmula, pero adaptada a la era digital. Las inscripciones se abrieron hace varias semanas y ya han recibido mucha atención. Los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos y deben estar dispuestos a trabajar duro para alcanzar su objetivo.

El programa es una oportunidad única para aquellos que buscan convertirse en estrellas del pop y ganar reconocimiento en la industria musical. El canal de las pelotas está emocionado de lanzar este nuevo reality y espera que sea un éxito. La competencia será feroz, pero solo uno podrá ser coronado como el ganador. El jurado estará evaluando a los participantes en varias categorías, incluyendo su talento, química y capacidad para trabajar en equipo.

El premio en juego es una oportunidad de carrera que podría cambiar la vida de los participantes. El canal de las pelotas está comprometido con la búsqueda de talentos nuevos y apoyar a aquellos que buscan seguir sus sueños en la industria musical





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