Lanzada nueva aplicación para fans de eventos deportivos

La aplicación independiente de la red social de videos breves se presenta como un punto de encuentro para los fans de los eventos más relevantes, incluyendo el Mundial de fútbol que comienza la próxima semana en México, Estados Unidos y Canadá. Los usuarios pueden ganar puntos en forma de estrellas al realizar tareas como buscar hashtags populares o compartir contenido, lo que les brinda acceso a productos oficiales exclusivos o la oportunidad de realizar donaciones a través de una alianza con la organización Feeding America. La aplicación se lanza para mayores de 18 años, inicialmente solo en Estados Unidos, como una prueba piloto que podría expandirse a más mercados del mundo en el futuro. Además, TikTok ha colaborado con la red social para convertirse en su primera 'Plataforma Preferida', un estatus que se traducirá en beneficios para las emisoras oficiales y los creadores de contenido.

La aplicación independiente de la red social de videos breves, lanzada justo antes del inicio del Mundial 2026, se presenta como un punto de encuentro para los fans de los eventos más relevantes.

Esta nueva plataforma creada por ByteDance permite a los usuarios interactuar con otros fans, explorar videos virales y acceder a contenido exclusivo de creadores seleccionados, como conciertos, shows y eventos deportivos. La aplicación se enfoca en los eventos que reúnen a multitudes y cuenta con referencias directas al Mundial de fútbol que comienza la próxima semana en México, Estados Unidos y Canadá.

Los usuarios pueden ganar puntos en forma de estrellas al realizar tareas como buscar hashtags populares o compartir contenido, lo que les brinda acceso a productos oficiales exclusivos o la oportunidad de realizar donaciones a través de una alianza con la organización Feeding America. La aplicación se lanza para mayores de 18 años, inicialmente solo en Estados Unidos, como una prueba piloto que podría expandirse a más mercados del mundo en el futuro.

Además, TikTok ha colaborado con la red social para convertirse en su primera 'Plataforma Preferida', un estatus que se traducirá en beneficios para las emisoras oficiales y los creadores de contenido. Según las partes involucradas, TikTok ofrecerá una cobertura más completa y será el 'lugar de referencia' para los hinchas y creadores durante el certamen futbolero





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