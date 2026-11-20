El presidente de Lanús respalda la participación de River Plate en la AFA, argumentando que la transformación del fútbol debe ocurrir desde la gestión interna y el diálogo, no desde la exclusión de las reuniones oficiales.

El presidente del Club Atlético Lanús ha emitido un pronunciamiento claro y contundente respecto a la situación actual de la dirigencia futbolística en Argentina. La institución de Avellaneda ha expresado su firme respaldo al retorno del Club Atlético River Plate al seno del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). Esta postura define un escenario político interno que busca la reactivación del diálogo institucional tras los recientes conflictos entre las grandes entidades del fútbol local y la entidad rectora.

Defensa del Diálogo Institucional y la Participación

El directivo de Lanús ha dejado explícito que la reintegración de River a las reuniones del Comité Ejecutivo es un paso positivo y necesario para la salud institucional del fútbol argentino. Según su análisis, es perfectamente válido y saludable que las distintas entidades planteen disidencias y críticas constructivas sobre las políticas públicas o privadas del sector. Sin embargo, esta discrepancia debe manifestarse exclusivamente desde el ámbito de la participación activa y el debate dentro de las estructuras oficiales.

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Se ha subrayado que el ejercicio de la dirigencia requiere estar presente en las mesas de discusión para poder influir en las decisiones que afectan a miles de clubes y aficionados. La exclusión de los debates, aunque sea por razones de protesta, se considera una práctica que debilita la capacidad de influencia real de los clubes sobre su propio destino y sobre la gobernanza del deporte más popular del país.

Crítica a la Estrategia del Boicot y Gestión Interna

Una de las partes más relevantes de esta intervención se centra en la crítica hacia la estrategia de aislamiento adoptada previamente por River Plate. El presidente de Lanús ha manifestado su total desacuerdo con la decisión de no participar en los encuentros dirigenciales, una medida que considera contraproducente para los intereses del club millonario. Esta posición se mantiene firme independientemente de las diferencias ideológicas o tácticas entre las distintas facciones de la dirigencia futbolística.

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Se ha reconocido que personas como Horacio Di Carlo y Jorge Verón son dirigentes competentes y con capacidades reconocidas en su campo. No obstante, el directivo local ha expresado que puede comprender las discrepancias que surjan entre ellos, pero no puede aceptar que esas diferencias conduzcan a la abstención de acudir a las reuniones oficiales. La ausencia a las reuniones se percibe como un abandono de las responsabilidades propias de un club de la magnitud de River.

Escenario Político: River, Estudiantes y la AFA

En el análisis del panorama político actual, el presidente de Lanús ha ofrecido una lectura detallada de las alianzas y fricciones que están configurando la nueva dinámica en la AFA. Aunque se han identificado puntos de contacto claros entre las posturas de River Plate y el Club Estudiantes de La Plata, se ha desestimado la existencia de un frente unido o una alianza estratégica consolidada entre ambas instituciones en este momento.

La interpretación oficial es que ambos clubes han demostrado disidencias significativas con la conducción actual de la Asociación del Fútbol Argentino, liderada por Claudio Tapia. Sin embargo, hasta la fecha, no se han sumado otras entidades de primer nivel a esta postura de resistencia. La falta de adhesión de más clubes sugiere que la posición de River y Estudiantes se mantiene como una iniciativa particular y no como un movimiento mayoritario en el seno de la dirigencia nacional.

Transformación Institucional desde el Interior

El mensaje central que emerge de estas declaraciones es la imposibilidad de transformar la estructura del fútbol argentino desde la periferia o desde el ostracismo. Se ha argumentado rotundamente que es extremadamente difícil, si no imposible, lograr cambios significativos en el sistema cuando se opera desde afuera de las instituciones.

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La fórmula propuesta para lograr una verdadera transformación es la que se realiza desde adentro, aportando ideas frescas, discutiendo con rigor y participando activamente en la toma de decisiones. Esta filosofía de gestión implica que los cambios reales y duraderos solo pueden lograrse cuando los clubes de alto rendimiento están comprometidos con el proceso deliberativo, incluso cuando existen conflictos de interés o visiones opuestas sobre cómo debe dirigirse el deporte.

Consecuencias y Futuro del Diálogo Dirigencial

La postura de Lanús se enmarca en una lógica de continuidad institucional que prioriza la estabilidad y la comunicación constante entre los actores principales del fútbol local. Al respaldar el regreso de River al Comité Ejecutivo, se está impulsando una normalización de las relaciones institucionales que permita abordar los problemas estructurales del fútbol argentino de manera colaborativa.

Se espera que esta intervención ayude a desarticular cualquier narrativa de enfrentamiento irreconciliable entre las grandes entidades y la AFA. Al reiterar la importancia de la discusión interna, se establece un precedente para que futuros conflictos se resuelvan mediante el debate formal en lugar de la ruptura de vínculos. Esto asegura que las disensiones, que son naturales en cualquier organización compleja, no deriven en parálisis ni en la desconexión de los mecanismos de gobernanza esenciales para la práctica deportiva.