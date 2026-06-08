Lamine Yamal, el delantero español con una lesión muscular que lo mantiene fuera de acción

El delantero español Lamine Yamal ha sido el centro de atención en los días previos al inicio del Mundial 2026, pero no por su participación en el torneo. La lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo lo mantiene fuera de acción y su participación en el Mundial 2026 sigue siendo una incógnita.

El delantero español Lamine Yamal ha sido el centro de atención en los días previos al inicio del Mundial 2026 , pero no por su participación en el torneo.

En su canal de EA SPORTS, Yamal protagonizó una revelación inesperada al acertar los últimos cuatro campeones del mundo y predecir al ganador del Mundial 2026. Sin embargo, su participación en el torneo está en duda debido a una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El objetivo del cuerpo técnico es evitar riesgos innecesarios y permitirle recuperarse adecuadamente.

Mientras tanto, Yamal ha estado utilizando un vendaje en su dedo, lo que ha generado especulación entre los fanáticos sobre su origen. Yamal reconoció que decidió seguir utilizando el vendaje porque le queda bien, pero no ha revelado la verdadera causa de su uso. La lesión de Yamal ha sido un tema de preocupación para el cuerpo técnico y los fanáticos, y su participación en el Mundial 2026 sigue siendo una incógnita





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