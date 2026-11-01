Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprenden con souvenirs humorísticos en su boda

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron en su casamiento íntimo en San Telmo con souvenirs cargados de humor y referencias a su historia de amor.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La boda, de carácter íntimo, reunió a familiares y amigos cercanos, y los detalles de la celebración llegaron al público a través de las redes sociales de algunos invitados que mostraron los souvenirs que recibieron.

Los souvenirs de la boda con frases de humor

Los recuerdos que la pareja preparó para sus invitados estaban cargados de humor y de referencias a su historia de amor. Entre ellos se destacaron una remera y un encendedor con frases que hicieron sonreír a quienes los recibieron.

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Uno de los regalos que más llamó la atención fue el que mostró Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro. En sus redes sociales publicó una foto en la que aparece con una remera blanca que lleva estampada en el frente la frase "Ni en pedo me caso".

La elección no fue casual. Esas palabras recuerdan una declaración que Lali había hecho tiempo atrás, cuando le preguntaron por la posibilidad de casarse, y los novios la llevaron a uno de los recuerdos de su fiesta como un guiño a la artista.

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Un encendedor que jugó con la popularidad de Lali

Otro de los souvenirs que trascendió fue un encendedor blanco con una inscripción que también apeló al humor: "Yo fui al casamiento del novio de Lali". La frase ironiza sobre la popularidad de la cantante y el reconocimiento público que tiene frente al perfil de Pedro Rosemblat.

Además, en los regalos aparecieron las iniciales L y P, en referencia a Lali y Pedro, los recién casados. Así, cada objeto tuvo algún detalle vinculado con la pareja y con la historia que comparten.

Un casamiento íntimo en San Telmo

Lali y Pedro dieron el sí en Casa Carlos, un lugar elegido en función del estilo de celebración que buscaba la pareja: una boda íntima, rodeada de sus afectos y sin grandes despliegues. La celebración estuvo rodeada de hermetismo.

Para preservar la intimidad de los novios y evitar la presencia de curiosos, se dispuso un operativo de seguridad durante la ceremonia y la fiesta. Aunque los novios buscaron mantener los detalles en privado, las publicaciones de los invitados permitieron conocer algunos momentos y sorpresas del evento.

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La fecha también tuvo un significado especial. La pareja se conoció en una fiesta de Halloween hace tres años y eligió ese mismo día para celebrar su casamiento, cerrando así una historia que comenzó en una noche festiva y que ahora se completa con una celebración marcada por el humor.