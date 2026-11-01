Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo y regalaron souvenirs irónicos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en San Telmo y sorprendieron a sus invitados con souvenirs irónicos sobre la cantante.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en San Telmo, en una ceremonia íntima. La pareja eligió una fecha cargada de significado, ya que se cumplían exactamente tres años desde que se conocieron durante una fiesta de Halloween. Los recuerdos que entregaron a los asistentes incluyeron frases con humor vinculadas a su romance y a la popularidad de la cantante.

La boda reunió a un grupo reducido de invitados y se desarrolló como un festejo privado. Tras la celebración, varios concurrentes difundieron en redes sociales los obsequios que recibieron, lo que dio a conocer las curiosidades que la pareja había preparado para la ocasión.

Also read Lali Espósito y Pedro Rosemblat: la boda que podría celebrarse en noviembre

Una camiseta con una frase icónica de la cantante

Entre los recuerdos apareció una camiseta blanca con una leyenda que recupera una de las declaraciones más conocidas de Lali Espósito sobre el matrimonio. Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro Rosemblat, mostró esa prenda en sus cuentas personales.

La frase impresa en la remera es "Ni en pedo me caso". Según se informó, las palabras provienen de una respuesta que la artista había dado tiempo atrás, cuando le consultaron sobre la posibilidad de pasar por el altar.

Advertisement

Con ese guiño, los recién casados rescataron una expresión ligada a la cantante y la llevaron a uno de los recuerdos de la fiesta. El gesto combinó la ironía con una referencia directa a la trayectoria pública de la pareja.

Encendedores y iniciales con guiños a la historia de amor

Otro de los souvenirs que tomó notoriedad fue un encendedor blanco con una inscripción irónica: "Yo fui al casamiento del novio de Lali". La frase juega con el reconocimiento público de la artista frente al perfil de Pedro Rosemblat, que es comunicador.

Además, los regalos lucieron las iniciales L y P, en alusión a Lali y Pedro, los flamantes esposos. Las letras aparecieron enmarcadas en un círculo y en un cuadrado.

Esas formas remiten al anillo de compromiso de la pareja, que llevaba dos diamantes con las mismas geometrías. De ese modo, cada objeto incluyó algún elemento vinculado con ellos y con su historia de amor.

Advertisement

Un casamiento que se volvió tema en redes sociales

La difusión de los souvenirs en redes sociales generó repercusión entre seguidores y medios de espectáculos. Las imágenes del festejo se viralizaron y reforzaron el interés por una boda que estuvo marcada por el humor y los detalles personales.

El casamiento también llamó la atención porque la pareja había cumplido un aniversario especial el mismo día. Como se conocieron en una fiesta de Halloween, la fecha elegida funcionó como una forma de celebrar el inicio de su relación.