Lali Espósito y Pedro Rosemblat revelan su boda en San Telmo el 31 de octubre

Lali Espósito y Pedro Rosemblat comparten detalles de su boda en San Telmo el 31 de octubre. La actriz lució un vestido de satén blanco marfil y el actor un traje beige en una celebración secreta.

Un día después de la celebración nupcial, que tuvo lugar el sábado 31 de octubre en un marco de extremo hermetismo en una antigua casona del barrio de San Telmo, la actriz y cantante Lali Espósito compartió sus primeras impresiones sobre el evento. A través de una publicación en su perfil de Instagram, la artista expresó su gratitud y felicidad hacia quienes acompañaron el momento. Junto a un emoji de corazón, cerró su mensaje con la frase: "¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros".

Detalles del vestuario de la novia

Fiel a su estilo personal, Lali seleccionó un vestido de novia en tono blanco marfil de satén para la ocasión. La prenda presentaba una caída fluida con un escote recto y breteles finos que realzaban su silueta. Un corset de líneas minimalistas se destacó como parte fundamental del diseño, aportando estructura a la prenda. La falda larga, acompañada por una pequeña cola, logró aportar movimiento y delicadeza al conjunto, creando un look elegante y sofisticado.

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En las fotos oficiales publicadas, la pareja posa junto a punto de darse un beso, capturando la esencia íntima del evento. A pesar de la discreción inicial, las imágenes mostraron a los novios a pura pose, dejando ver sus atuendos con claridad. La selección de la artista combinó modernidad con la elegancia clásica que caracterizó a la celebración en la histórica vivienda porteña.

Estilo elegante de Pedro Rosemblat

Por su lado, Pedro Rosemblat lució un traje de sastrería en tono beige que complementaba perfectamente la estética general de la boda. El conjunto estaba compuesto por un saco de corte clásico y un pantalón de vestir al tono, creando una armonía visual impecable. Para completar el look, acompañó la prenda con una camisa blanca impecable y una corbata en un tono claro.

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Esta elección refleja una apuesta por la elegancia y la sofisticación, alejándose de los tonos tradicionales oscuros. La combinación de colores neutros permitió que la atención se centrara en la pareja y la atmósfera cálida de la reunión. La vestimenta de Rosemblat confirmó el tono discreto y refinado que primó durante toda la jornada en San Telmo.

Momentos de celebración y sorpresa

En otra imagen destacada, Lali se mostró con cara de sorpresa mientras su flamante esposo exhibía la libreta roja de casamiento. Rosemblat hizo simultáneamente la "V" de la victoria peronista, un gesto que añadió un toque de personalidad y humor a la documentación oficial de su estado civil. Este detalle humano y espontáneo contrastó con la rigidez de los retratos formales.

Además, la pareja se mostró bailando y sirviendo champagne para los invitados sobre una torre de copas. Estas escenas revelaron la alegría y la integración de los asistentes en un ambiente festivo. La distribución de bebidas y el baile evidenciaron que, más allá del hermetismo, la celebración fue un evento alegre y bien organizado.

El pastel personalizado de nueve pisos

Un elemento central de la decoración fue un pastel de nueve pisos, elaborado exclusivamente para ellos por el pastelero Damián Betular. En una imagen adicional, Lali dejó ver esta imponente creación, que sirvió como pieza central de la mesa de dulces. La elaboración a medida refleja la atención al detalle que caracterizó toda la planificación del evento.

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La publicación musicalizada con el tema adecuado y numeroso mensajes de parte de seres queridos y seguidores, que la felicitaron por su casamiento, cerró el ciclo de información sobre el evento. La reacción en redes sociales fue inmediata, confirmando el interés público en la unión de esta pareja. La difusión de las imágenes permitió a los fans acercarse simbólicamente a uno de los eventos más esperados del año en la escena del entretenimiento argentino.