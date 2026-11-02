Lali Espósito y Pedro Rosemblat revelan estilo de boda en San Telmo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat muestran su estilo minimalista en beige durante su boda en San Telmo, revelando detalles de sus atuendos elegantes y la celebración íntima.

En las últimas horas, Lali Espósito y su nuevo esposo Pedro Rosemblat han compartido las primeras imágenes oficiales de la celebración nupcial que llevaron a cabo este sábado. El evento tuvo lugar en una histórica casona ubicada en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, marcando el comienzo de su vida matrimonial tras meses de especulación sobre los detalles del gran día. Hasta el momento, los detalles visuales se limitaban a los looks de algunos invitados destacados, lo que generaba gran expectativa en la opinión pública y en los medios de comunicación dedicados al entretenimiento.

Estilo minimalista y elegante en tonos beige

Finalmente, la pareja hizo una colaboración simultánea en sus respectivas cuentas de Instagram para revelar los atuendos elegidos para la ocasión, dejando en evidencia un estilo minimalista, elegante y a juego en la gama cromática del beige. Lali Espóstico lució un vestido tipo lencero o sleep dress de color off white, con un corte al cuerpo que resaltaba su figura. El diseño presentaba un escote profundo, breteles finitos, la espalda completamente al desnudo y una cola que añadía sofisticación al conjunto. Como detalle distintivo, en lugar de un ramo tradicional, portaba una única rosa, complementando su look con sandalias de plataforma altísima y aretes con cristales de Swarovski. El estilismo, firmado nuevamente por Maru Venancio, aún no ha revelado el nombre del diseñador responsible de la pieza principal. En cuanto al maquillaje y el cabello, el look fue natural, con el pelo suelto y ondulado, del cual asomaba un tocado de encaje fino, y un maquillaje que destacaba los ojos en tonos marrones y los labios con gloss.

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Pedro Rosemblat siguió fielmente la línea cromática de su esposa, optando por un traje de color beige, cruzado y de corte oversize. Completó su atuendo con una camisa blanca debajo y renunció al uso de corbata, adoptando un estilo moderno y relajado que armonizaba perfectamente con el vestido de la cantante. La pareja expresaron su gratitud a través de un mensaje en redes sociales. "¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia", escribió la cantante. Finalizó su publicación con la frase "Aguante el amor", reforzando el mensaje de unión y felicidad que caracterizó la jornada.

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Operativo de privacidad y detalles de invitados

La boda estuvo marcada por un riguroso operativo de seguridad y privacidad para proteger la intimidad de los novios. Se hizo circular en redes sociales footage de un grupo de asistentes que tapaban activamente las imágenes de la torta gigante, elaborada por el chef Betular, desde la camioneta hasta la puerta de entrada del salón. Este esfuerzo colectivo buscaba evitar que los detalles de la celebración se difundieran antes de tiempo. Entre los invitados, se destacaron nombres como Cande Vetrano, quien actuó como testigo de la boda y vestía un llamativo atuendo turquesa diseñado por Camila Romano. También asistieron Dillom, Jiliana Gattas y Justina Bustos, entre otras figuras del espectáculo argentino. La exclusividad del evento contrastaba con la gran cantidad de atención que generó en la prensa rosa.

La reacción de Cande Vetrano y detalles del evento

Cande Vetrano, testigo y una de las invitadas estrellas, publicó en Instagram fotos de su estilismo y aclaró un gesto viral que realizó antes de la ceremonia. La artista presumió su look, consistente en un vestido de gasa de seda natural de color turquesa, acompañado de stilettos rojos y una cartera del mismo tono. No obstante, hizo especial hincapié en una fotografía tomada a su llegada al lugar. Mientras la mayoría de los invitados posaban sonrientes para las cámaras, Vetrano aparecía corriendo hacia la entrada. "Chicos, estaba llegando tarde", explicó con un tono humorístico, acompañando la imagen con un emoji de risas. Esta anécdota sumó un toque desenfadado a una jornada que, por lo demás, se caracterizó por la elegancia y la discreción de los recién casados.