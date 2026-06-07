Lali Espósito y Kylie Minogue deslumbran en River Plate con un histórico duelo musical y un mensaje social contra los femicidios

La cantante argentina Lali Espósito cumplió su sueño de cantar junto a Kylie Minogue en River Plate, donde ambas interpretaron sus éxitos más conocidos. En medio del show, Lali aprovechó para reclamar por los femicidios y criticar al gobierno, pidiendo un minuto de silencio por las víctimas. Además, se anuncia el velatorio del Indio Solari en Avellaneda.

La cantante argentina Lali Espósito vivió una noche inolvidable en el estadio de River Plate al cumplir uno de sus mayores sueños profesionales: invitar al escenario a la icónica artista internacional Kylie Minogue .

Juntas, deslumbraron a los miles de fanáticos presentes interpretando dos de sus éxitos globales más emblemáticos, "Can't Get You Out of My Head" y "Padam Padam". Durante este histórico encuentro musical, la estrella australiana expresó su admiración por el público argentino y dedicó palabras de cariño a su colega: "Es un gran honor compartir este escenario con vos esta noche y que todos ustedes canten con nosotras en este lugar increíble, River Plate".

El momento de mayor complicidad surgió cuando Kylie Minogue interactuó con la multitud, lo que llevó a Lali a preguntar "¿Una más?

" y ambas terminaron interpretando nuevamente "Padam Padam" en un intercambio lleno de humor y camaradería. Pero más allá del espectáculo musical, Lali aprovechó la enorme atención de su audiencia para emitir un contundente discurso social en el contexto de la semana del Ni Una Menos.

Con profunda emoción, se refirió a los recientes femicidios que conmovieron a la sociedad argentina, mencionando los casos de Agostina Vega y Dulce, y pidió un minuto de silencio en honor a todas las víctimas de la violencia machista. Además, criticó directamente al gobierno nacional por negar esta problemática estructural: "Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este gobierno niega".

Finalizó su intervención recordando a "todas las mujeres asesinadas" y a los "niños y niñas que se quedaron sin sus madres" a causa de la violencia patriarcal. En otro orden de noticias, se confirmó que el velatorio público del músico Indio Solari se realizará en el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda, con detalles sobre la logística y el acceso del público que aún se están definiendo





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