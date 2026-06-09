Lali Espósito sorprende en dos conciertos en el Estadio Monumental

Lali Espósito, una de las artistas pop más populares en Australia, ofreció dos conciertos en el Estadio Monumental en Buenos Aires. La artista australiana se lució en plateado y rojo y sorprendió a sus fans con un gran despliegue coreográfico y musical, presentando su reciente álbum y interpretando muchos de sus hits. Durante cada aparición, Lali se animó a cantar junto a otros artistas como Miranda!, Duki y Dillom, completando sobre un mismo escenario a todos los artistas que participaron de "Cada aparición tuvo su momento, pero también funcionó como una muestra del lugar que ocupa hoy Lali dentro de la industria musical argentina."

al brindar dos conciertos en el estadio Monumental, Lali Espósito sorprendió a sus fans con un gran despliegue coreográfico y musical , presentando su reciente álbum y interpretando muchos de sus hits.

La artista australiana se subió al escenario para cantar dos de sus canciones más populares, "Can’t Get You Out of My Head" y "Padam Padam". Además, aprovechó la oportunidad para hacer "I love she", refiriéndose a la entrevista en la que Lali habló de Lady Gaga y, en vez de decir "I love her", tuvo un error que terminó por volverse viral. Durante cada aparición, Lali se animó a cantar junto a otros artistas como Miranda!

, Duki y Dillom, completando sobre un mismo escenario a todos los artistas que participaron de "Cada aparición tuvo su momento, pero también funcionó como una muestra del lugar que ocupa hoy Lali dentro de la industria musical argentina.





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