Lali Espósito deslumbra en River Plate con un vestido 'novia fugitiva' de Verónica de la Canal que fusiona artesanía y dramatismo

La cantante argentina Lali Espósito presentó un look revolucionario en su concierto en el estadio de River Plate, creado por la diseñadora Verónica de la Canal. El vestido, de estilo bridal, incorporó técnicas innovadoras como el quemado de tela con fuego real y un retazo de su videoclip 'EGO', simbolizando una 'novia fugitiva' que encarna rebeldía y resiliencia, complementado con un traje negro sastre de guiños rockeros.

En un espectáculo que ha quedado grabado en la memoria de sus seguidores, la icónica artista argentina Lali Espósito ofreció un concierto multitudinario en el estadio de River Plate , donde cada una de sus canciones fue recibida con una vibración colectiva impresionante.

Más allá de su potente despliegue musical y coreográfico, la atención se centró en la innovadora y dramática propuesta estética que vistió a la estrella pop, creando un hito en la moda musical en vivo. El diseñadora Verónica de la Canal fue la artífice de un vestido que acaparó todas las miradas, un diseño de estilo bridal pero con una atmósfera profundamente rebelde y romántica a la vez.

La prenda, creada a medida para realzar la figura de Lali, se destacó por un sofisticado y audaz mezcla de texturas que contaba una historia. Incorporando un retazo de tela de un vestido que la propia Lali había usado en el videoclip de su canción "EGO", la diseñadora le dio una carga nostálgica y personal.

La técnica más impactante fue el uso de fuego real para quemar los bordes de la tela, logrando tonalidades ahumadas, manchas cenicientas y una textura rústica que simulaba un desgaste extremo, transformando el clásico traje blanco de novia en un símbolo de rebeldía y resiliencia. Este concepto, ideado junto a su estilista de cabecera Maru Venancio, se definió como el look de una "novia fugitiva", una narrativa visual que resonó poderosamente con la audiencia.

Complementando esta propuesta, para los segmentos de mayor dinamismo coreográfico, Lali lució otro diseño de Verónica de la Canal: un look sastrero en color negro absoluto. Este conjunto, confeccionado a la medida de la artista, combinaba guiños rockeros y brillos controlados, elevando su imagen sin recargarla y marcando su silueta con una elegancia moderna que referenciaba su estilo personal.

Así, la diseñadora consolidó una colaboración donde la moda se convirtió en un lenguaje narrativo extendido de la música de Lali, fusionando artesanía, dramatismo y un mensaje de fortaleza personal en el escenario más grande del país





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